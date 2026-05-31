Polémique après les violences en marge de la victoire du PSG : Guetté et Bardella s'affrontent

Les célébrations du sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des champions ont été émaillées de débordements causant un mort et plus de 400 interpellations. La députée LFI Clémence Guetté a critiqué le maintien de l'ordre, tandis que Jordan Bardella a dénoncé un soutien inconditionnel aux casseurs. La classe politique reste divisée.

Les violences qui ont éclaté samedi soir en France après la victoire du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions ont provoqué une vive polémique politique.

Alors que le bilan fait état d'un mort et de plus de 400 interpellations, les responsables politiques s'écharpent sur la gestion des forces de l'ordre et la responsabilité des casseurs. Clémence Guetté, vice-présidente LFI de l'Assemblée nationale, a fermement critiqué la doctrine du maintien de l'ordre. Dès samedi soir, elle avait appelé le ministre de l'Intérieur à ne pas gâcher la fête par une répression violente.

Dimanche, elle a persisté en accusant les forces de l'ordre d'avoir chargé des gens qui ne commettaient aucun débordement, tiré des grenades sur des familles et des jeunes simplement parce qu'ils étaient rassemblés. Elle réclame une révision en profondeur de la doctrine du maintien de l'ordre, notamment pour les grands événements. En réponse, Jordan Bardella, président du Rassemblement national, a dénoncé un soutien inconditionnel à ceux qui détruisent le bien d'autrui et bafouent les lois.

Il a fustigé le mépris affiché pour les forces de l'ordre, accusées dans une inversion des valeurs d'être les auteures de l'insécurité. Marine Le Pen a regretté qu'il n'y ait qu'en France où la victoire d'un club de foot provoque des émeutes, obligeant chacun à s'enfermer chez soi. Manuel Bompard, coordinateur national de LFI, a jugé la situation inacceptable mais a regretté le refus des autorités d'installer des fanzones pour encadrer la fête.

Au-delà des ténors de LFI et du RN, la classe politique est restée discrète. La gauche a observé un silence embarrassé, de même que Gabriel Attal et Édouard Philippe. Emmanuel Macron s'est contenté de féliciter les joueurs du PSG.

En revanche, François-Xavier Bellamy (LR) a dénoncé une minorité qui pirate les occasions de joie collective pour détruire, et a appelé au rétablissement de l'autorité de l'État. Valérie Pécresse a vivement réagi, qualifiant les casseurs de racailles décérébrées et réclamant des sanctions exemplaires. Cette polémique illustre les fractures persistantes autour des questions de sécurité et de maintien de l'ordre en France





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