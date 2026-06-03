Polémique après l'ascension de Karl Olive sur une voiture : le conducteur brise le silence

Le conducteur de la voiture sur laquelle le député Karl Olive est monté après la victoire du PSG en Ligue des champions témoigne. Il minimise l'incident et dénonce une polémique excessive, défendant l'élu qu'il considère comme un ami.

Le député Karl Olive a été filmé le 30 mai 2026 à Poissy , dans les Yvelines, en train de monter sur le capot d'une voiture lors des célébration s suivant la victoire du PSG contre Arsenal en Ligue des champions.

Cette image a déclenché une polémique sur les réseaux sociaux et dans les médias. Le conducteur du véhicule, un habitant de Poissy prénommé Pascal, a accepté de livrer sa version des faits. Il décrit un geste prémédité de sa part, ayant pris sa voiture pour participer aux festivités sur la place de la République.

Arrivé avec ses phares allumés et en klaxonnant, Karl Olive est monté sur son véhicule pendant environ dix secondes, levant les bras pour célébrer avec les supporters. Pascal affirme qu'il n'a subi aucun dommage sur sa voiture et qualifie l'incident d'anodin. Il exprime son soutien à Karl Olive, le présentant comme un homme exceptionnel, un ami de longue date qu'il a rencontré lors de ses collaborations professionnelles, notamment dans le milieu de la musique.

Il dénonce une polémique insupportable et ridicule, appelant à remettre les choses en perspective. Karl Olive, pour sa part, s'est excusé dans une vidéo, qualifiant son comportement d'inapproprié et reconnaissant que ce n'était probablement pas la meilleure image à donner en tant qu'élu. Cette affaire illustre la tension entre la vie privée d'un homme politique lors d'événements sportifs et l'exigence de réserve qui pèse sur ses épaules, même en dehors de ses fonctions officielles





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