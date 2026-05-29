Polémique à Roland-Garros : La sécurité des joueurs menacée par les installations publicitaires

Face à une multiplication des blessures, Iga Swiatek et d'autres joueurs exigent le déplacement des bâches et panneaux publicitaires en fond de court lors du tournoi de Roland-Garros.

Le prestigieux tournoi de Roland-Garros est actuellement au cœur d'une vive controverse concernant la disposition matérielle de ses courts. Alors que la compétition bat son plein, un sentiment d'in sécurité grandissant s'est emparé d'une partie du circuit professionnel, particulièrement chez les joueuses.

Le point de discorde réside dans l'emplacement des bâches et des panneaux publicitaires situés en fond de court, lesquels seraient trop proches de la zone de jeu. Cette situation a conduit à plusieurs incidents regrettables ces derniers jours. Le Belge Alexander Blockx a été l'un des premiers touchés, devant déclarer forfait pour le deuxième tour après s'être gravement bloqué la cheville droite en s'embourbant dans les bâches.

Plus récemment, la Turque Zeynep Sönmez a également été victime de ces installations en se prenant les pieds dans un panneau publicitaire lors d'un match de double avec Tatjana Maria. Cette chute a été particulièrement douloureuse, forçant l'athlète à abandonner la partie et à subir des soins immédiats.

Sönmez a d'ailleurs partagé son désarroi sur les réseaux sociaux, précisant qu'elle avait dû recevoir deux points de suture et qu'elle était partie du court avec un genou éraflé, tout en s'interrogeant avec amertume sur la nécessité d'attendre une blessure grave pour que les organisateurs prennent enfin des mesures concrètes. La colère ne s'arrête pas là, et des figures majeures du tennis mondial rejoignent ce mouvement de protestation.

Iga Swiatek, quadruple championne à Paris et numéro trois mondiale, a fermement appelé la Fédération française de tennis (FFT) à réagir. Selon elle, la spécificité de la terre battue rend la situation encore plus périlleuse, car les balles ont tendance à rebondir plus haut et plus profondément, obligeant les joueurs à reculer davantage et plus rapidement. Elle plaide pour que ces éléments soient déplacés ou que les messages publicitaires soient affichés différemment pour éliminer tout danger.

De son côté, la Britannique Katie Boulter s'est montrée encore plus radicale sur la plateforme X, affirmant sans détour que 'ces trucs doivent disparaître'. Boulter avait elle-même trébuché lors de son match contre Anastasia Potapova, illustrant ainsi que le problème touche tous les niveaux de classement.

Marta Kostyuk, l'Ukrainienne classée 15e mondiale, a également décrit ces éléments comme 'très dangereux', allant jusqu'à avouer qu'elle préfère désormais perdre des points volontairement plutôt que de risquer une blessure en courant après un lob profond. Cette approche fataliste souligne l'impact psychologique négatif sur la performance des athlètes, qui ne peuvent plus se donner à cent pour cent sur le court sans craindre pour leur intégrité physique. Ce débat n'est pas nouveau et s'inscrit dans une longue série de plaintes.

En 2017, David Goffin s'était blessé sur le court Suzanne-Lenglen à cause d'une bâche, un incident qui avait suscité l'indignation de Rafael Nadal. La légende espagnole, maître absolu de la surface parisienne, avait alors dénoncé un mauvais placement de l'équipement, le jugeant dangereux. À l'époque, la réponse de la direction du tournoi, alors sous la houlette de Guy Forget, avait été beaucoup plus rigide.

L'ancien joueur avait estimé que les athlètes devaient composer avec les limites physiques du terrain, assimilant les bâches aux chaises d'arbitres ou aux murets, faisant ainsi partie intégrante de l'environnement du match. Cette vision traditionaliste semble aujourd'hui obsolète face aux exigences de sécurité modernes et aux pressions exercées par les joueurs.

Kirsten Flipkens avait également subi une blessure similaire à Abu Dhabi en 2021, prouvant que le problème des panneaux publicitaires mal placés est un fléau récurrent sur le circuit international. Face à la multiplication des témoignages et à la pression médiatique, la Fédération française de tennis a fini par sortir de son silence.

Dans un communiqué officiel, la FFT a d'abord tenté de se justifier en rappelant que les courts de Roland-Garros respectent, et même dépassent, les normes minimales requises par le circuit international, lesquelles fixent la distance de recul entre la ligne de fond et le bord du court à 6,4 mètres. Cependant, conscient que les normes techniques ne suffisent pas à prévenir les accidents, l'organisme organisateur a adopté un ton plus conciliant.

La FFT a affirmé être à l'écoute des joueurs et maintenir une communication constante avec leurs équipes respectives. La priorité absolue serait désormais d'assurer le bien-être des participants. Pour répondre concrètement à ces inquiétudes, les organisateurs ont annoncé que des ajustements étaient en cours autour de la surface de jeu, sur la base de leurs propres observations et des retours du terrain.

Cette volte-face marque une évolution notable dans la gestion du tournoi, reconnaissant enfin que la sécurité des sportifs doit primer sur les impératifs commerciaux et publicitaires





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