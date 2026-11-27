Le projet de pôle multimodal à la gare d'Escalquens n'a pas démarré. Le maire Jean-Luc Tronco justifie ce décalage face au métro B en 2027 par des priorités budgétaires.

Le projet d'aménagement du pôle d'échanges multimodal (PEM) situé à la gare d' Escalquens suscite un vif débat au sein de la municipalité toulousaine. Lors de la séance du conseil municipal du jeudi 29 octobre, l'élu d'opposition Yacin Lala a interpelé le maire, Jean-Luc Tronco, concernant l'état d'avancement de ces infrastructures cruciales. Cette interrogation s'inscrit dans une série de questions recurrentes portant sur la préparation de la commune à l'arrivée prochaine du réseau ferroviaire à grande vitesse.

Calendrier flou et réalités budgétaires

La phase de réalisation concrète du pôle d'échanges multimodal n'a encore jamais été lancée par la municipalité. Jean-Luc Tronco a clairement indiqué que d'autres dossiers urbains sont jugés beaucoup plus prioritaires au regard des ressources financières disponibles. Le maire précise que l'agence Enova Aménagement a tout de même identifié le foncier nécessaire, marquant ainsi une première étape administrative indispensable.

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L'édile souligne que dès que les financements seront sécurisés et qu'un projet technique précis aura été défini, la commune s'en saisira. Cette approche pragmatique contraste avec les attentes des élus de l'opposition qui redoutent un décalage trop important entre l'ouverture du service public et les aménagements urbains correspondants.

Arguments de la majorité et opposition

Yacin Lala estime que la commune ne devrait pas attendre la dernière minute pour agir, alors que le prolongement de la ligne B du métro jusqu'à Labège sera fonctionnel en septembre 2027. L'élu d'opposition considère ce sujet comme essentiel pour la vie des Escalquinois, qui bénéficient déjà d'une gare active mais doivent anticiper les changements de flux. Il craint une absence de planification stratégique à long terme.

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En réponse, le maire affirme ne pas être en désaccord avec les objectifs de mobilité, mais juge nécessaire d'éviter des erreurs de construction irrémédiables. Il craint particulièrement de devoir démolir des ouvrages si les infrastructures régionales ou intercommunautaires ne sont pas parfaitement intégrées aux plans locaux. La coordination avec les autres projets de mobilité du Sicoval reste donc une condition sine qua non.

Coordination régionale et réorganisation des bus

Le maire rappelle que la ligne L7 assurera une desserte entre Toulouse et Nîmes gérée par la Région Occitanie. Jean-Luc Tronco insiste sur la nécessité de synchroniser les travaux locaux avec ces projets nationaux et régionaux qui ne sont pas encore visibles dans le paysage local. Il craint une obsolescence rapide des aménagements s'ils ne sont pas conçus pour s'articuler avec ces nouvelles connexions majeures.

Parallèlement, Yacin Lala a questionné la présence de dessertes supplémentaires et la réorganisation du réseau Tisséo. Le maire a rétorqué que l'intercommunalité détient la mainmise sur ces ajustements de bus, la commune ne faisant que remonter les demandes auprès de Tisséo. Cette clarification vise à dissiper l'idée d'un blocage municipal sur la question des transports en commun.

Sécurisation des carrefours et mobilités douces

Les efforts de la mairie se concentrent actuellement sur la sécurisation et la fluidification du carrefour de la Cousquille. Marc-Olivier Ben-Saci, adjoint en charge des travaux, a expliqué que le maire a veillé à ce que la ligne L7 arrive jusqu'au collège, améliorant ainsi la circulation dans ce secteur dense. Des petits manquements persistent néanmoins au niveau du secteur de la Caprice.

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Cette adjointe met en garde contre les risques de saturation de la circulation automobile liée à l'arrivée du métro. Elle reconnaît que les mobilités douces devront faire l'objet d'une attention particulière dans un second temps. L'objectif affiché est de sécuriser les flux existants avant de déployer des aménagements complexes pour les vélos et les piétons, qui restent prioritaires pour les communes voisines.