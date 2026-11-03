Poitiers : Renvoi devant la Cour criminelle pour l'assassin présumé de sa professeure

La justice confirme le renvoi devant la Cour criminelle d'un homme de 44 ans accusé d'avoir séquestré son ancienne enseignante à Poitiers après des années d'espionnage et de troubles psychiques.

La justice française a confirmé, le mardi 3 novembre 2026, le renvoi devant une cour criminelle d'un homme de 44 ans accusé d'avoir séquestré son ancienne enseignante de lycée à Poitiers, dans le département de la Vienne. Cette décision marque un tournant décisif dans l'affaire qui a bouleversé la région, mettant fin aux débats sur la compétence juridictionnelle pour juger des faits aussi graves.

Le quinquagénaire, qui était initialement jugé pour violation de domicile et vol avec violence, va désormais comparaître devant des assesseurs professionnels et des juges tirés au sort. Ce transfert de compétence est justifié par la gravité des actes reprochés, qualifiés de kidnappings sur une longue période et accompagnés de violences extrêmes, dépassant le cadre des simples délits.

Also read Poitiers : Deux voleurs dérobent 18 chiots lors d’un salon animalier

Une séquestration marquée par une obsession de plusieurs années

Loin d'être un acte isolé, les faits se sont inscrits dans une durée de plusieurs années, initiés par un échange épistolaire avec son ancienne enseignante en 2016. L'individu, ancien élève du lycée Camille-Guérin de Poitiers, a développé un trouble psychique majeur suite à cet échange qu'il a jugé décevant. Cette relation fictive a nourri un délire obsessionnel le poussant à s'introduire chez elle en son absence.

Pendant cette période, l'homme a pris un double des clés de la victime, structurellement organisé et minutieux. Selon le témoignage de l'enseignante à la retraite, il prenait des photographies de son intérieur avant de remettre les affaires en place, une méthodologie qui révèle une préparation obsessionnelle. Il fouillait ses affaires et surveillait sa vie, créant une emprise psychologique préalable à la séquestration.

Advertisement

Détails effroyables de la séquestration du 4 janvier 2023

Le 4 janvier 2023, l'obsession a basculé dans la violence physique lorsque l'homme s'est introduit au domicile de sa victime. Les magistrats ont relaté les détails du calvaire vécu par l'enseignante, attaquée par un homme d'une détermination extrême. Il lui a attaché les mains sous la menace de ciseaux à bois avant de la conduire au bord d'une rivière.

La victime a été enfermée dans un cabanon, complètement isolée du monde extérieur. Les bourreaux ont recouvert sa tête d'une cagette, placé des lunettes occultantes sur ses yeux, un bâillon dans la bouche et un quartier d'orange dans la cavité buccale pour empêcher tout cri. Malgré ces conditions inhumaines, l'enseignante a réussi à se libérer seule, témoignant de sa résilience face à un prédateur méthodique.

Expertises psychiatriques contradictoires et rôle des juges

Lors de la chambre de l'instruction de la cour d'appel, la défense avait plaidé l'irresponsabilité pénale de l'homme. Trois expertises psychiatriques ont été commandées pour déterminer son état mental au moment des faits. La première conclusion indiquait une altération des facultés mentales, tandis que la seconde évoquait un trouble de la personnalité et une abolition du discernement.

Advertisement

Cependant, une troisième expertise cruciale, menée sans rencontrer le suspect qui a refusé l'entretien, a conclu à l'absence de trouble psychique. Les experts ont décrit un comportement basé sur des choses irrationnelles avec un envahissement psychique vis-à-vis de la victime. Les médecins ont insisté sur la lucidité apparente de l'individu lors de ses actes.

Suivi du ministère public et perspectives judiciaires

Les juges ont finalement suivi les réquisitions du ministère public, qui demandaient le renvoi devant une cour criminelle. Ils ont estimé que la question complexe de l'irresponsabilité pénale nécessitait d'être débattue de manière plus approfondie, devant une juridiction capable de peser toutes les nuances expertises. Cette décision confirme la responsabilité pénale présumée de l'accusé jusqu'à son jugement.

Le procès s'annonce comme un moment clé pour la justice, où les témoignages et les contre-expertises seront essentiels. La victime, présente lors des audiences, a pu exprimer le traumatisme profond laissé par cette histoire de surveillance et de violence. L'issue de ce procès criminelle déterminera la peine qui sera prononcée pour ces actes d'une rare cruauté.