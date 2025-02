Pogacar à Paris-Roubaix ? La vidéo de reconnaissance suscite les spéculations

La vidéo de Tadej Pogacar roulant sur un secteur pavé mythique de Paris-Roubaix a relancé les spéculations quant à une possible participation de l'ancien champion du monde à la classique pavée en avril.

Champion du monde Tadej Pogacar a publié lundi une vidéo où l'on le voit rouler dans la célèbre trouée d'Arenberg, relançant les spéculations quant à une possible première participation à Paris-Roubaix en avril. L'Enfer du nord, dont la 122e édition aura lieu dimanche 13 avril, ne figure pas au programme de la saison 2025 que le Slovène âgé de 26 ans avait dévoilé en décembre.

Le triple vainqueur du Tour de France n'a encore jamais posé ses roues en course sur la classique pavée, mais il a toujours indiqué qu'il se réservait ce défi pour plus tard dans sa carrière. Il a surtout régulièrement démontré qu'il cherchait à prendre le cyclisme comme un jeu. La vidéo qu'il a postée lundi sur Instagram, où on le voit rouler, tout habillé de noir, dans la trouée d'Arenberg, secteur pavé mythique de Paris-Roubaix, pourrait signifier qu'il n'exclut pas de participer à la Reine des classiques dès cette année





