Pochettino fustige les pauses fraîcheur du Mondial 2026 : 'Le football que nous connaissons va cesser d'exister'

Le sélectionneur américain Mauricio Pochettino a dénoncé la généralisation des pauses fraîcheur lors de la Coupe du monde 2026, les jugeant néfastes pour l'authenticité du football, tout en les utilisant lui-même à des fins tactiques. Son critique soulève des questions sur l'influence croissante des diffuseurs et la transformation du sport.

Le sélectionneur des États-Unis Mauricio Pochettino a vigoureusement critiqué la généralisation des pauses fraîcheur pour la Coupe du monde 2026, les qualifiant de menace pour l'essence même du football.

Ceudi, pendant le match de préparation contre le Sénégal, il a utilisé cette interruption pour visionner des images tactiques avec ses joueurs, tout en exprimant son opposition au principe. Pochettino estime que ces pauses, désormais systématiques quel que soit le climat, transforment le sport en un produit calqué sur les modèles américains et dicté par les impératifs publicitaires des diffuseurs. Il affirme que le football tel qu'on le connaît risque de disparaître.

Les États-Unis, coorganisateurs du Mondial 2026, évoluent dans un groupe D accessible avec le Paraguay, l'Australie et la Turquie. Cette prise de position relance le débat sur l'évolution des règles et la préservation de l'intégrité sportive face aux considérations commerciales





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