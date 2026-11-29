Malia et Angélique ont opté pour le DPI-A en Espagne après des fausses couches. Explications sur cette technique interdite en France et son impact.

Malia et Angélique, deux futures mamans françaises, ont surmonté des années de deuils périnatals grâce à une technique de procréation médicalement assistée ( PMA) interdite dans leur pays. En se tournant vers l' Espagne, elles ont eu recours au diagnostic préimplantatoire des aneuploïdies, souvent appelé DPI-A, pour concrétiser leur rêve de parentalité.

Coût financier et parcours médical

Le cheminement vers la parentalité s'est révélé être un véritable parcours du combattant pour ces couples. Malia et son conjoint ont dépensé 30 000 euros pour accéder à cette procédure à l'étranger. Angélique et son partenaire ont effectué un choix similaire, voyant la lumière au bout du tunnel après leur séjour en Espagne en 2021.

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Ce coût élevé s'explique par la nécessité de sortir du cadre législatif hexagonal. La France ne propose pas cette technique de dépistage génétique précoce des embryons, contrairement à l'Espagne ou à la Belgique. Pour beaucoup, la barrière financière est un obstacle, mais l'espoir d'un enfant en bonne santé prime souvent sur l'investissement financier initial.

Interdiction du DPI-A en France

La France autorise strictement l'insémination artificielle et la fécondation in vitro. La FIV avec diagnostic préimplantatoire classique est possible, mais uniquement dans des cas très précis de transmission de maladies génétiques graves et incurables. Le DPI-A, qui vise à dépister les anomalies chromosomiques avant le transfert, reste illégal sur le territoire français.

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Cette restriction prive les futurs parents d'outils médicaux jugés essentiels par les défenseurs des droits des personnes infertiles. Le risque de fausse couche lié aux anomalies chromosomiques reste une réalité médicale importante, laissant de nombreux couples dans l'expectative face à des échecs répétés de grossesse.

Témoignages de deuils périnatals

En 2023, à l'âge de 25 ans, Malia a commencé son parcours. Après l'arrêt de sa contraception, le délai de grossesse semble long. Elle subit une fausse couche à sept semaines, une épreuve qu'elle vit durement, se sentant responsable. Les médecins lui conseillent de réessayer, mais la situation se répète deux mois plus tard, en avril.

Cette spirale de désillusions pousse le couple vers une spécialiste en fertilité. Les examens révèlent que Malia est porteuse d'anomalies chromosomiques. Bien que la DPI soit une option, elle n'est pas éligible selon les critères français stricts. Le sentiment d'abandon et l'absence de réponse claire des médecins locaux accélèrent la décision de chercher une solution ailleurs.

Contexte statistique et enjeux de société

Le rapport annuel de l'Agence de la biomédecine indique que 171 942 tentatives de PMA ont été recensées en 2024 en France. Malgré ce volume important, une partie de la population, estimée à 18 % par Virginie Rio du collectif Bamp, se heurte aux limites de la législation actuelle.

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Le DPI-A consiste à prélever quelques cellules d'un embryon développé en laboratoire pour analyser son capital génétique. Cette méthode permet d'identifier les embryons présentant des anomalies chromosomiques avant leur implantation. En autorisant cette pratique, l'Espagne offre une issue concrète aux couples confrontés à l'infertilité ou aux pertes de grossesse répétées, soulignant le fossé législatif entre les deux nations.