Plus de la moitié des donateurs de la salle de bal de Trump ont obtenu 50 milliards de dollars en contrats fédéraux, selon un rapport

Un rapport de Public Citizen révèle que les entreprises ayant financé la future salle de bal de la Maison-Blanche ont bénéficié de contrats gouvernementaux massifs dans la foulée, soulevant de graves questions sur les conflits d'intérêts et l'utilisation du pouvoir.

Un projet de salle de bal somptueuse à la Maison-Blanche , financé par des dons privés selon Donald Trump , se trouve au cœur d'une vive controverse.

Un rapport publié par l'organisme de surveillance gouvernemental Public Citizen révèle que plus de la moitié des donateurs identifiés ont obtenu, dans les six mois suivant leur contribution, de nouveaux contrats fédéraux ou l'extension de contrats existants d'une valeur supérieure à 50 milliards de dollars. Sur les vingt-sept entreprises donatrices recensées, quatorze ont vu leur volume de contrats publics augmenter. Les secteurs concernés sont variés, incluant la défense, la technologie et l'énergie.

Le géant de l'aérospatiale et de la défense Lockheed Martin arrive en tête avec 43,8 milliards de dollars de financements fédéraux, suivi par Booz Allen Hamilton (4,2 milliards) et Palantir (1 milliard). D'autres multinationales comme Amazon, Microsoft, Google, Caterpillar ou T-Mobile figurent également parmi les donateurs. Le rapport souligne également que seize de ces vingt-sept entreprises faisaient l'objet de poursuites fédérales pour des malversations présumées, notamment dans le domaine antitrust ou concernant les droits des travailleurs.

L'administration Trump aurait cependant abandonné ou réduit nombre de ces poursuites. C'est le cas pour Amazon, Apple et Meta dans des enquêtes antitrust, ou pour Google, Meta et Lockheed Martin concernant des violations alléguées des droits des travailleurs. Ces faits alimentent les accusations de conflits d'intérêts et de corruption systématique, les donateurs semblant acheter à la fois des faveurs gouvernementales et un allègement des pressions réglementaires. La Maison-Blanche a catégoriquement rejeté ces accusations.

Son porte-parole, Davis Ingle, a déclaré que les mêmes critiques se plaindraient tout autant si les contribuables américains finançaient ces rénovations, qu'il présente comme nécessaires et retardées. Il affirme que les travaux visent à "améliorer la Maison du peuple pour les générations futures". Donald Trump, pour sa part, se vante que cette salle de bal, dont le coût total avoisinerait les 400 millions de dollars, ne sera pas financée par les impôts mais par des dons privés.

Il la décrit comme "son cadeau" aux États-Unis et estime qu'elle deviendra "l'un des plus beaux bâtiments jamais construits dans le pays". Le projet, d'une superficie de 8 360 m² et orné de dorures, s'inspire du style de Mar-a-Lago son club privé en Floride. Il prévoit également la construction d'un "gros complexe militaire" ou bunker sous la salle de bal, ajoutant une dimension sécuritaire à ce projet extrêmement luxueux





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