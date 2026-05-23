Plus de 2 300 infractions liées à l’usage du téléphone au volant en Lot-et-Garonne malgré le nouveau risque de suspension de permis

Plus de 2 300 infractions liées à l'usage du téléphone au volant ont été relevées en Lot-et-Garonne depuis le début de l'année, passant ainsi de 1 878 infractions en 2025. Les gendarmes ont mené un contrôle intense vendredi 22 mai à Marmande, constatant près de quarante usages du téléphone au volant en seulement trois heures. La hausse des infractions inquiète les autorités voix qui souhaitent sanctionner plus fermement ces comportements, car il s représente une vraie dangerosité pour les automobilistes et les autres usagers de la route.

Plus de 2 300 infractions liées à l’usage du téléphone au volant ont été relevées en Lot-et-Garonne depuis le début de l'année, passant ainsi de 1 878 infractions en 2025.

Les gendarmes ont mené un contrôle intense vendredi 22 mai à Marmande, constatant près de quarante usages du téléphone au volant en seulement trois heures. La augmentation inquiète, car les autorités souhaitent sanctionner plus fermement ces comportements. Depuis février, l'infraction peut entraîner une suspension du permis en Lot-et-Garonne. Dans certains cas, le téléphone seul peut suffire à entraîner une suspension, allant jusqu'à six mois.

Le préfet de Lot-et-Garonne a décidé de durcir les sanctions liées à l'usage du téléphone au volant, à l'instar des voisins landais, et il y a quelques jours, 25 permis ont été suspendus en Lot-et-Garonne. La hausse des infractions inquiète les autorités qui souhaitent étendre le dispositif en France. Cela représente une vraie dangerosité pour les automobilistes et les autres usagers de la route





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Polizia Locale Infractions Liées À L’Usage Du Téléphone Au Vo Lot-Et-Garonne Sécurité Routière Permits De Conduire Infractions Mobilisation Des Gendarmes

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