Plus de 1500 Sites d'Information Faux Détectés sur Wikipédia

Une enquête conjointe de Next et Libération a révélé l'existence de plus de 1500 sites d'information faux générés par l'IA ou plagiant des sites d'information légitimes. Wikipédia met en place des mesures pour traquer et supprimer ces faux sites afin de préserver la fiabilité de son contenu.

Une enquête conjointe de Next et Libération a révélé l'existence de plus de 1500 sites d'information faux générés par l'intelligence artificielle (IA) ou plagiant des sites d'information légitimes. Une partie de ces sites frauduleux sont même utilisés comme sources sur Wikipédia . Face à cette découverte, les bénévoles qui contribuent à l'alimentation et à la régulation de Wikipédia ont lancé une opération de traque des faux sites d'information dès début février.

Ils s'efforcent de vérifier la fiabilité des sources utilisées par l'encyclopédie en ligne. Wikipédia se targue de fournir des informations fiables grâce à la mise à disposition de liens hypertextes vers des sources. La présence de faux sites au sein de ces sources constitue donc un véritable problème de fiabilité pour l'encyclopédie. \\\Ces sites frauduleux utilisent l'IA pour diffuser des informations plagiées, inventées ou promotionnelles. À l'automne 2024, le journaliste Jean-Marc Manach, spécialiste en vérification d'information pour le média Next, a mené une enquête sur des sites faux générés par l'IA et a informé les équipes de Wikipédia. L'enquête publiée en collaboration avec Libération a révélé plus de 1000 faux sites. Quatre jours après la publication de cette première enquête, Next a dénombré plus de 1500 faux sites. Wikipédia a identifié 148 faux sites et 284 autres doivent encore être analysés. Parmi les sites identifiés comme faux, 105 recourent à l'IA pour la rédaction des textes, 65 utilisent le plagiat (avec ou sans traduction, avec ou sans reformulation par IA) , 81 ne sont pas transparents (absence de mentions légales, mentions mensongères, auteurs fictifs, etc.), 51 sont des sites vampirisés, 7 ont été utilisés pour du spam sur Wikipédia et 18 ont servi à des modifications promotionnelles. \\\Pour se faire passer pour des sites légitimes, les sites frauduleux utilisent la technique de la ressemblance. Ils portent des noms similaires à ceux de vrais sites de médias, profitant des erreurs d'inattention des internautes. Par exemple, le site varactu.fr ressemble étrangement au site du média Var Matin, ouestmedias.net à Ouest France et dernieres-nouvelles.com au média Les Dernières nouvelles d'Alsace. D'autres ont totalement vampirisé d'anciens sites désormais fermés, comme c'est le cas du site mensonger lavoixdefrance.fr. Pour lutter contre cette situation, les équipes de Wikipédia les traquent et les recensent dans une liste noire avant de supprimer les liens frauduleux et de les remplacer par la version authentique des sites d'actualité





ladepeche31 / 🏆 17. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

IA Sites D'information Faux Wikipédia Vérification D'information Plagiat

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Trump Gracie Plus de 1500 Participants à l'Assaut du CapitoleDonald Trump a signé un décret de grâce pour plus de 1500 participants à l'assaut du Capitole du 6 janvier 2021, suscitant des réactions mitigées. Certaines personnes condamnées ont refusé la grâce, considérant que cela insulterait l'État de droit et les policiers. Le décret a été salué par les partisans de Trump et critiqué par ses opposants.

Lire la suite »

“Les jeunes femmes sont de plus féministes et les jeunes hommes de plus en plus masculinistes”Publié ce lundi, le rapport annuel sur l’égalité femmes-hommes du Haut Conseil à l’Egalité (HCE) montre que le sexisme persiste en 2024. Mais surtout que les opinions se polarisent. Bérangère Couillard, présidente du HCE, nous explique ce phénomène.

Lire la suite »

iPhone SE 4 : Plus Grand, Plus Moderne, Plus PuissantL'iPhone SE 4, attendu pour le printemps 2025, promet de marquer une rupture significative avec ses prédécesseurs. Il s'annonce avec un design plus moderne, un écran OLED plus grand et des fonctionnalités haut de gamme.

Lire la suite »

Laurent Mazuray, partant pour les municipales 2026 : « Pour un Muret plus vert, plus sécuritaire, plus solidaiMuretain depuis près de 30 ans, à 57 ans, Laurent Mazuray (PR) repart dans la bataille des municipales 2026. Il s’en explique.

Lire la suite »

Plus accessible, plus économe, plus vert : le futur siège de la CCI en Lozère prend formeLe chantier du nouveau bâtiment de la chambre de commerce et d’industrie de la Lozère, à Mende, avance à grands pas. Visite guidée avec le président, Thierry Julier, et le responsable projets et développement, Mathieu Rissoan.

Lire la suite »

Donald Trump déploie 1500 militaires supplémentaires à la frontière mexicaineLe président américain Donald Trump a signé un décret pour déployer 1500 militaires supplémentaires à la frontière mexicaine, suite à l'état d'urgence déclaré lundi. Ces troupes rejoindront les 2200 soldats déjà présents, et Trump a ordonné au Pentagone d'envoyer «autant de troupes que nécessaire» pour sécuriser la frontière. Le décret prévoit également une recommandation dans les 90 jours concernant l'utilisation de l'Insurrection Act de 1807.

Lire la suite »