Plus de 1300 manifestants à Figeac le 5 novembre pour l'intersyndicale du Lot

Le 5 novembre, l'intersyndicale du Lot a réuni plus de 1300 personnes à Figeac. Cette mobilisation dénonce le pouvoir d'achat et les conditions de travail.

Le jeudi 5 novembre, une importante mobilisation sociale a investi les rues de la sous-préfecture de Figeac. Sous l'impulsion de l'intersyndicale du Lot, une estimation officielle indique que plus de 1300 personnes ont participé au cortège, bien que la CGT avance le chiffre de 1600 manifestants. Cette journée a été marquée par une volonté claire de dénoncer les conditions de vie et de travail, ainsi que l'érosion du pouvoir d'achat pour l'ensemble des catégories sociales concernées.

Mobilisation massive malgré les restrictions officielles

L'impressionnant cortège s'est constitué à 14 heures 30, précisément devant le lycée Champollion. Cette concentration a eu lieu en dépit de l'arrêté municipal pris par le maire de Figeac, qui cherchait initialement à modifier le tracé habituel du défilé. L'autorité locale souhaitait notamment transférer le point de départ de la manifestation sur la place de la Raison, une tentative de restriction qui n'a pas empêché le rassemblement de se tenir à son emplacement traditionnel.

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Derrière les banderoles de l'intersyndicale du Lot et les représentants du mouvement lycéen, la foule a parcouru les artères de la ville durant près de deux heures. La présence de nombreuses générations, allant des jeunes étudiants aux retraités, témoignait d'une unité rare face aux revendications communes. La diversité des participants a structuré le cœur de cette protestation citoyenne.

Positions syndicales et colère sociale généralisée

Jérôme Delmas, secrétaire général de l'Union départementale de la CGT du Lot, a ouvert la parole avant le début de la marche vers le centre-ville. Son discours a posé le ton de la journée en déclarant que l'heure était grave pour le pays. Il a insisté auprès des manifestants sur la nécessité de poursuivre la mobilisation pour convaincre l'opinion publique et les décideurs politiques de prendre en compte leur désespérance et leur colère.

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Les participants ont exprimé des inquiétudes spécifiques à leur domaine d'activité tout en maintenant un front commun. Les enseignements, les agriculteurs, les soignants et les salariés du secteur public ont fait bloc. Les slogans brandis reflétaient une lassitude profonde face à la situation actuelle. Une lycéenne présente sur la place a souligné que cette mobilisation visait non seulement de meilleures conditions pour elle-même, mais aussi pour ses parents et ses aînés.

La colère contre le gouvernement et les violences policières a été explicitement mentionnée par Jean-Jacques, un retraité de la SNCF originaire de Capdenac. Grand-père présent pour soutenir les jeunes, il a affirmé comprendre les souffrances et les craintes pour l'avenir des nouvelles générations. Pour lui, il est indispensable de rester aux côtés des étudiants dans cette lutte. Denis, ancien agent hospitalier et représentant des usagers à Figeac, a quant à lui alerté sur l'urgence de la crise sanitaire.

Dégradation des services publics et avenir incertain

Les témoignages recueillis ont mis en lumière la dégradation tangible des services publics essentiels. Denis, qui est également père de famille et engagé dans une association d'aide aux personnes handicapées, a constaté l'absence d'argent et d'aide-soignants. Il a décrit une situation qui s'est considérablement dégradée, générant un fort sentiment d'abandon chez les familles confrontées à ces difficultés quotidiennes. Cette perception d'isolement semble partager un sentiment large parmi les citoyens.

Chloé, une militante de 28 ans, a résumé l'état d'esprit général par une phrase cinglant : on en a tous marre. Elle plaide pour une convergence des luttes entre tous les secteurs sociaux. Un autre manifestant a ajouté que la colère traversait désormais tous les pans de la société française. La participation active des jeunes, vue avec plaisir par les anciens militants, suggère une renewal de l'engagement civique dans la région du Lot.

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Perspectives de mobilisation et prochaine étape

Alors que la manifestation de ce jeudi 5 novembre touche à sa fin, les organisateurs ont déjà appelé à poursuivre l'action. Jérôme Delmas a rappelé que cette date n'était qu'une étape dans un mouvement plus large. La persévérance est jugée essentielle pour faire entendre la voix des travailleurs et des citoyens mécontents. L'unité affichée par l'intersyndicale du Lot vise à maintenir cette pression sur les autorités.

Un nouveau rendez-vous a déjà été fixé pour le samedi prochain à Figeac. Cette prochaine date s'inscrit dans la continuité des mobilisations nationales observées précédemment. Après les rassemblements des 31 octobre et 17 octobre qui avaient regroupé des milliers de personnes dans le département, cette nouvelle étape confirme la détermination des acteurs sociaux locaux. Les participants devront se mobiliser à nouveau pour soutenir leurs revendications spécifiques et communes.