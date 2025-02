Plus besoin de billet de train sur France Identité : la SNCF simplifie les contrôles

La SNCF poursuit sa démarche de simplification en acceptant depuis ce jeudi 13 février la présentation de France Identité lors des contrôles de train. Cette fonctionnalité s'étend aux Intercités après avoir été testée sur les TGV inOui. Les usagers pourront désormais présenter leur application et leur identité sera vérifiée grâce au code QR. Les informations relatives à leur réservation s'afficheront automatiquement sur le terminal de l'agent de bord.

Certains utilisent leur carte Vitale, d'autres une simple photo de leur carte nationale d'identité (CNI). Ceux qui tentent leur chance lors des contrôles à bord des trains sont souvent sanctionnés par une amende. La SNCF , dans son droit, stipule dans son règlement que seuls les documents physiques sont acceptés dans les trains.

Face aux plaintes des voyageurs et à une série d'agressions contre les agents de bord, la SNCF a fait un premier pas en acceptant depuis juin 2024 la présentation de documents numérisés via l'application officielle France Identité. La compagnie s'engage maintenant dans une nouvelle phase. Dès jeudi 13 février, les utilisateurs de France Identité ne seront plus tenus de présenter leur billet de train lors des contrôles. L'application établit une liaison entre votre identité et une réservation existante portant vos nom, prénom et date de naissance. En scannant le code QR de France Identité, la confirmation de votre identité et les informations relatives à votre billet s'affichent simultanément sur le terminal de l'agent de bord. Cette procédure vise à fluidifier les opérations de contrôle et apporter un certain confort aux passagers. «Avec cette fonction, France Identité répond à un besoin exprimé à la fois par la SNCF et par ses usagers et s'ancre davantage dans le quotidien des Français», s'est félicité lors d'un point presse Anne-Gaëlle Baudouin, directrice générale de France Titres. Elle a ajouté que le contenu du code QR, «chiffré et sécurisé», ne peut être lu que par les agents de la SNCF. Expérimentée depuis le 18 janvier dans les TGV inOui, cette fonctionnalité est désormais étendue aux Intercités et le sera plus tard dans l'année aux Ouigo. Par contre, rien n'est prévu pour les TER, ces trains étant accessibles sans billets nominatifs. Cependant, cette nouveauté comporte quelques limitations. Pour passer les portiques d'accès au quai, il est toujours nécessaire de présenter son billet de train. De plus, les mineurs ne peuvent pas utiliser France Identité et devront donc se munir d'une pièce d'identité physique reconnue par la SNCF (liste disponible ici). Autre problème significatif : seuls les 25 millions de titulaires d'un titre au format carte bancaire délivré après 2021 peuvent utiliser l'application. Cela exclut la majorité de la population qui conserve encore la carte d'identité dans l'ancien format. Pour eux, il n'est donc pas possible d'utiliser l'application et ils doivent attendre le renouvellement de leur titre. Toutefois, ils pourront demander une nouvelle CNI avant la date d'expiration pour pouvoir utiliser France Identité, a confirmé la directrice générale de France Titres au Figaro.





Le_Figaro

FRANCEIDENTITE SNCF BILLETDE TRAIN CONTROLE TRANSPORT INNOVATION SIMPLIFICATION

France Dernières Nouvelles, France Actualités

