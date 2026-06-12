Plus belle la vie : Alexis arrêté en plein spectacle après les aveux de Jonas

Résumé détaillé de l'épisode 605 de Plus belle la vie diffusé le 15 juin 2026. La police arrête Alexis sur scène grâce aux révélations de Jonas, qui a détruit une preuve contre de l'argent. Les répétitions du spectacle sont perturbées par des problèmes techniques et des retards. Le plan de la police se déroule comme prévu : Alexis découvre le phare ensanglanté dans un coffre, puis est interpellé tandis qu'un message vocal d'Émilie retentit. Il avoue finalement l'homicide involontaire avec délit de fuite.

Dans l' épisode 605 de Plus belle la vie, diffusé le lundi 15 juin 2026, la tension atteint son paroxysme au Mistral . Les investigations de la police se resserrent autour d' Alexis , principal suspect dans une affaire d'homicide involontaire avec délit de fuite .

Grâce aux révélations cruciales de Jonas, qui a accepté de coopérer après avoir été confronté aux preuves, le dossier avance de façon décisive. Jonas a expliqué qu'Alexis lui avait remis son véhicule après le prétendu accident, prétextant avoir heurté un animal. Atteint d'un cancer et dans l'incapacité de travailler, Jonas avait réclamé de l'argent à Alexis. Ce dernier lui a versé cinquante mille euros en échange de la destruction d'un phare ensanglanté, pièce à conviction essentielle que Jonas avait conservé.

Face aux photographies de sa propre femme présentées par les enquêteurs, Jonas a finalement cédé et a fait des aveux complets, confirmant ainsi les soupçons qui pesaient sur Alexis. Au commissariat, le lieutenant Stanislas exprime sa frustration après la destruction de la preuve matérielle, mais il reste déterminé à obtenir une confession. Il envisage une nouvelle stratégie, inspirée par l'examen du faux couteau utilisé dans la répétition du spectacle communautaire.

Pendant ce temps, Baptiste, après avoir été convoqué par la police, confronte Alexis et juge son récit peu convaincant, le suspectant de cacher des éléments déterminants. Les répétions de la pièce se poursuivent dans une atmosphère electrically chargée, marquée par des imprévus techniques et des retards. Martin oublie sa chemise et doit rentrer chez lui, Thomas apprend que Gabriel est en retard à cause d'une urgence, ce qui alimente ses doutes, et Luna tente de le rassurer.

La panne d'électricité aggrave la situation : la console d'éclairage est hors service, éclairant seulement la salle et non la scène. Chloé signale le retard d'Idriss, qui a emporté un accessoire indispensable, et Gabriel finit par arriver avec un arrêt maladie qu'il s'est prescrit lui-même, avouant ensuite avoir oublié son texte. Luna, initialement sceptique sur ses capacités, est finalement impressionnée par son talent.

Idriss révèle alors à Luna le plan de la police : arrêter Alexis en pleine représentation, pendant qu'il tiendra le rôle de Roméo. Pour que la manœuvre réussisse, Luna doit convaincre Alexis d'accepter ce rôle. Encouragé par Emma, il finit par donner son accord. Patrick valide l'opération au commissariat, malgré les craintes de Stanislas quant à la pression psychologique.

Ce dernier insiste pour intervenir sans armes afin d'éviter tout incident devant le public. Après les prestations appréciées de Martin et Louisa, puis de Thomas et Gabriel, Chloé et Alexis montent sur scène. Au moment où Chloé ouvre le coffre qu'elle tient, Alexis y découvre le fameux phare ensanglanté, preuve préservée contre toute attente. Immédiatement, Idriss et Stanislas font irruption pour procéder à son arrestation.

En même temps, un message vocal d'Émilie retentit dans la salle, ajoutant une dimension dramatique. Acculé, Alexis craque et avoue les faits, exprimant son regret quotidien. Le rideau tombe sur cette arrestation en plein spectacle, clôturant un épisode dense en rebondissements





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