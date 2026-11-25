La Communauté de communes de la Haute Bigorre soumet son PLUi à enquête publique jusqu'au 29 décembre, avec un cadre d'urbanisme fixé jusqu'en 2038.

La Communauté de communes de la Haute Bigorre (CCHB) a lancé une enquête publique sur son Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi). Le document peut être consulté jusqu'au 29 décembre à l'Hôtel de Ville de Bagnères-de-Bigorre, siège de la CCHB, où chaque habitant peut également formuler ses observations.

Ce document, fruit de six ans de travail, doit encadrer les décisions en matière d'urbanisme sur le territoire jusqu'en 2038. Il vise à concilier le développement de la Haute Bigorre avec la préservation de ses ressources ainsi que de ses espaces naturels, agricoles et forestiers.

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Un PLUi issu de six ans de travail

Le PLUi traduit le projet d'aménagement de la CCHB pour les 10 à 15 prochaines années. Selon l'intercommunalité, il concerne tous les habitants, car il touche à la vie quotidienne de chacun.

C'est à partir de ce document que sont instruites les autorisations d'urbanisme, notamment les permis de construire, les permis d'aménager, les déclarations préalables de travaux et les certificats d'urbanisme. La CCHB rappelle sur son site internet que la participation du public est possible pendant toute la durée de l'enquête.

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Le PLUi s'appuie sur le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), qui fixe le cadre du document. Ce SCoT est articulé autour de trois axes : réaffirmer et maintenir la diversité des emplois, renforcer les conditions d'accueil de la population, et reconnaître et valoriser les ressources de la Haute-Bigorre.

Logement, ZAN et attractivité du territoire

Le logement se trouve au cœur du PLUi, mais la CCHB doit aussi composer avec la loi Zéro Artificialisation Nette (ZAN). Inscrite dans la loi Climat et résilience du 22 août 2021, cette règle impose une réduction de l'artificialisation des sols afin de limiter l'étalement urbain.

La question posée est directe : comment résoudre le manque de logements sur un territoire qui compte sur une hausse de sa population dans les années à venir et qui espère attirer de nouvelles entreprises ? Parmi les pistes envisagées figure l'utilisation des dents creuses, c'est-à-dire des espaces non bâtis situés entre des constructions existantes.

Ces pistes doivent aussi préserver les terres agricoles et la biodiversité, ce qui impose d'arbitrer entre construction et protection des espaces naturels. Les élus expliquent que, pendant l'enquête, leur devoir de réserve limite toutefois leurs explications publiques sur le dossier.

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Permanences de la commission d'enquête

La commission d'enquête, ou au moins l'un de ses membres, reçoit le public lors de permanences organisées dans plusieurs communes. La première permanence s'est tenue le 25 novembre, premier jour de l'enquête, à la mairie de Bagnères-de-Bigorre.

Les rendez-vous suivants sont fixés comme suit : le vendredi 4 décembre, de 11 h à 16 h, à la mairie de Campan ; le mercredi 9 décembre, de 14 h 30 à 17 h, à la mairie de Cieutat ; le mardi 15 décembre, de 9 h 30 à 12 h, à la mairie de Montgaillard. La dernière permanence aura lieu le mardi 29 décembre, de 14 h 30 à 17 h, à la mairie de Bagnères-de-Bigorre.

Plusieurs réunions publiques et concertations ont déjà été organisées depuis le lancement du SCoT. Ces rencontres permettent aux habitants de se familiariser avec un document d'urbanisme souvent jugé technique, et la CCHB met à disposition plusieurs supports d'information pour le vulgariser.