PLF 2027 : Les élus du Lauragais s'alarment d'une baisse drastique des dotations

Le Projet de loi de finances 2027 menace les finances locales du Lauragais. Valérie Roudet et Bruno Caubet alertent sur des pertes estimées à près de 2,7 millions d'euros pour le Sicoval.

Plusieurs élus du Lauragais expriment une vive inquiétude face aux répercussions financières potentielles du Projet de loi de finances 2027 (PLF 2027), actuellement en examen parlementaire. Ce texte, qui prévoit une ponction significative sur les recettes des communes et intercommunalités afin de participer à l'effort de redressement des comptes publics, suscite une mobilisation inhabituelle dans la région.

Alerte financière lors du conseil municipal

Valérie Roudet, maire de Villefranche-de-Lauragais, a formulé ses réserves lors du conseil municipal tenu le jeudi 22 octobre. Elle a averti l'assemblée des difficultés majeures que la ville affronterait si le budget était adopté en l'état. Selon ses calculs, la commune subirait une baisse importante de ses dotations, entraînant un recul des recettes d'environ 2 % du budget de fonctionnement actuel.

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Outre la réforme du Fonds de compensation de la TVA, les simulateurs en ligne estiment que l'impact financier pour Villefranche-de-Lauragais pourrait atteindre près de 260 000 euros. Valérie Roudet qualifie cette perspective de catastrophique pour les finances locales et envisage d'envoyer des courriers aux élus pour les inciter à voter contre ce texte.

Impacts sur la communauté de communes Terres du Lauragais

L'inquiétude ne se limite pas à la commune chef-lieu. Valérie Roudet a également souligné les conséquences du PLF 2027 sur la communauté de communes Terres du Lauragais. Bien que les chiffres précis aient été tronqués dans le texte source, l'éluise confirme que les simulateurs indiquent un impact financier notable pour cette structure intercommunale, ajoutant à la pression budgétaire déjà existante.

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Cette situation pousse les responsables locaux à anticiper les mesures plutôt que d'attendre les décisions finales, craignant que la réduction des transferts de l'État ne compromette la capacité d'investissement et de service public des collectivités territoriales concernées.

Positionnement ferme du Sicoval et de Bruno Caubet

Bruno Caubet, maire d'Issus et président de la communauté d'agglomération du Sicoval, a partagé ces mêmes craintes lors du dernier conseil communautaire du lundi 2 novembre à Labège. Il a dénoncé une mesure qui priverait le Sicoval de recettes comprises entre 2,5 millions et presque 2,7 millions d'euros, une somme équivalente à celle fournie par l'État au cours des deux années précédentes.

Bruno Caubet a rappelé que la majorité des communes sera concernée par des retenues sur les recettes de leur budget. Il a appelé ses collègues à suivre de près l'actualité du congrès des maires pour comprendre l'étendue de ce projet de loi de finances, avertissant que le vote en l'état aurait des effets destructeurs pour les territoires.

Perspectives et prochaines étapes législatives

Le Projet de loi de finances 2027 sera examiné par le Sénat à partir du 20 novembre. Cette étape clé marque le point de non-retour pour les collectivités locales qui doivent désormais adapter leurs stratégies financières à une réalité budgétaire assombrie. Les élus du Lauragais continuent de monitorer les débats parlementaires pour tenter d'atténuer l'impact de ces nouvelles contraintes financières sur leurs mandats respectifs.