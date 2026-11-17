Le Parisien publie le comparatif des prix de l'essence et du gazole à Paris le 17 novembre 2026. Trouvez les stations les moins chères pour optimiser vos dépenses de carburant.

Les automobilistes parisiens confrontés à la hausse des prix du carburant disposent d'un outil précieux pour réduire leurs dépenses. Le Parisien a publié son comparatif quotidien des tarifs à la pompe, une référence essentielle pour naviguer dans un marché où les écarts de prix peuvent être significatifs. Cette mise à jour permet aux conducteurs d'identifier précisément les stations offrant les tarifs les plus bas au moment où ils en ont besoin.

Déclinaison des prix moyens par type de carburant

Le marché parisien du carburant se distingue nettement de la moyenne nationale par des tarifs plus élevés pour toutes les énergies. Le gazole affiche en effet une moyenne de 2,203 euros le litre dans la capitale, soit une différence notable par rapport aux 2,138 euros enregistrés à l'échelle nationale. Cette surcharge impacte directement le budget des professionnels du transport et des particuliers utilisant des véhicules diesel.

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Concernant l'essence, la situation est tout aussi contrastée avec des prix supérieurs à la moyenne hexagonale. Le SP95-E10 coûte en moyenne 2,037 euros le litre à Paris, contre 1,982 euros ailleurs. Le SP95 standard atteint un niveau de 2,299 euros le litre, dépassant largement le prix national de 2,024 euros. Le super sans plomb 98, bien que parfois perçu comme une niche, se négocie à 2,095 euros le litre dans la capitale, contre 2,077 euros sur le reste du territoire.

Ces écarts de prix s'expliquent par la structure du marché local et les coûts logistiques associés à la distribution urbaine dense. Les conducteurs doivent donc être vigilants, car la simple proximité géographique ne garantit pas un prix compétitif. La variation des tarifs peut même exister entre des stations situées dans le même arrondissement, rendant la comparaison indispensable.

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Classement des stations pour le diesel et l'essence basique

Pour le gazole, la station Leclerc située 2/10 boulevard Fort de Vaux propose le tarif le plus attractif avec 2,069 euros le litre. Ce prix, mis à jour le 16 novembre à 10h42, représente une économie substantielle par rapport à la moyenne parisienne. Le groupe Total Access occupe également une place de choix avec une station au 181 boulevard Vincent Auriol afficrée à 2,135 euros le litre, actualisée le 17 novembre à 00h01.

Le réseau Total maintient sa présence dans le classement des prix bas avec plusieurs adresses concurrentielles. La station du 217 boulevard Maréchal Davout et celle du 55 boulevard de Picpus affichent toutes deux un prix de 2,15 euros le litre. D'autres points de vente Total, comme ceux de l'avenue de Clichy, de la rue de Crimée, de l'avenue Porte Clignancourt et de l'avenue Porte de Saint-Ouen, proposent le diesel à 2,17 euros le litre.

Esso Express et Total continuent de compléter l'offre des stations les moins chères pour le carburant diesel. La station Esso Express du 19 boulevard des Frères Voisins est positionnée à 2,173 euros le litre. Le groupe Total renforce son maillage avec des prix à 2,19 euros le litre pour les adresses du 2 avenue Porte de Saint-Cloud et de l'avenue Porte d'Italie. Ces données sont cruciales pour les utilisateurs de véhicules diesel qui cherchent à optimiser leur budget mensuel.

En ce qui concerne le SP95-E10, les écarts de prix restent moins prononcés mais restent significatifs pour les utilisateurs réguliers. Esso Express domine ce segment avec deux stations en tête de liste. Le site du 19 boulevard des Frères Voisins est disponible à 1,975 euros le litre, tandis que celui du 2/6 rue Louis Blanc est affiché à 1,981 euros le litre. Ces deux tarifs ont été actualisés le 16 novembre respectivement à 10h00 et 07h31.

La concurrence s'intensifie ensuite avec une série de stations proposant le SP95-E10 à 1,99 euros le litre. Parmi les plus notables, on trouve l'enseigne Indéfinie à la rue Légion Etrangère, ainsi que plusieurs stations Total Access et Total réparties stratégiquement. Les adresses comme l'avenue Clichy, le boulevard du Périphérique extérieur, le quai d'Issy-les-Moulineaux et l'avenue Daumesnil font partie de cette grille tarifaire compétitive.

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Stratégie d'approvisionnement et disponibilité des carburants

Au-delà de la simple comparaison des prix, la disponibilité physique des carburants constitue un défi majeur pour les conducteurs parisiens. Les difficultés d'approvisionnement peuvent survenir de manière imprévisible, transformant une recherche de prix bas en une course contre la montre pour trouver une station disposant du carburant souhaité. Il est donc recommandé de vérifier la présence de stock avant de se déplacer vers les stations les moins chères.

La capitale compte 47 stations-service actives, ce qui offre une couverture territoriale importante mais nécessite une bonne connaissance de la répartition géographique des prix. Pour le SP95, l'enseigne Eni se distingue avec une station au 4 avenue Foch affichant un prix de 2,299 euros le litre. Bien que ce tarif soit aligné sur la moyenne parisienne, il est important de noter que les prix peuvent varier dynamiquement au cours de la journée.

Les conducteurs sont invités à consulter régulièrement les mises à jour fournies par Le Parisien pour bénéficier des informations les plus récentes. Les prix sont mis à jour quotidiennement, parfois plusieurs fois par jour, reflétant les fluctuations du marché pétrolier international et local. Cette réactivité permet aux utilisateurs de planifier leurs pleins de carburant avec une précision accrue, maximisant ainsi leurs économies financières tout en réduisant leur impact environnemental lié aux trajets inutiles.

En synthétisant ces données, il apparaît clair que la variété des prix à Paris offre des opportunités d'économies significatives pour les automobilistes vigilants. Que ce soit pour le gazole, l'essence SP95 ou l'essence SP98, le choix de la station-service peut faire varier le coût du plein de plusieurs euros. Cette réalité souligne l'importance d'une gestion proactive du budget carburant, intégrant à la fois la comparaison des tarifs et la vérification de la disponibilité des produits.