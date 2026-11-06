Planning familial du Lot : 70 ans de lutte et urgence financière pour l'avenir

Le Planning familial du Lot célèbre ses 70 ans avec une série d'événements jusqu'en décembre. Face à un déficit de 6 000 euros, l'association lance un appel aux dons pour maintenir ses services essentiels.

Le Planning familial du Lot marque une étape majeure de son histoire en célébrant ses 70 ans d'existence. Pour marquer cet anniversaire tout en répondant à ses défis actuels, l'association organise une série d'événements publics jusqu'à la fin décembre. Cette mobilisation vise à la fois à sensibiliser la population locale aux missions de l'organisme et à soutenir financièrement ses actions essentielles pour l'année à venir.

Célébration des 70 ans et soutien à la CRIÉ

Le Planning familial du Lot lance cette série de manifestations avec une soirée de soutien à la CRIÉ, la caisse rurale dédiée aux frais d'IVG à l'étranger. Cet événement se tient ce samedi 7 novembre à l'Arrosoir à Figeac, situé au 5 rue de Crussol. L'entrée est à prix libre, permettant à tous de participer à cette initiative solidaire à partir de 18 heures. Le programme comprend des crêpes, des goodies, des performances chorales, des lectures de poèmes et la projection du film Annie Colère.

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Aide financière pour les grossesses non désirées

Cette structure d'aide, la CRIÉ, est particulièrement importante car elle couvre les coûts élevés liés aux interruptions volontaires de grossesse pratiquées à l'étranger lorsque les délais locaux sont dépassés. Selon les données fournies, ce service représente entre 10 et 15 interventions par an. Les frais pour se rendre en Espagne, par exemple, peuvent atteindre 3 000 euros. L'objectif affiché est d'assurer qu'aucune femme ne soit défavorisée financièrement dans l'accès à ce droit fondamental.

Programme culturel et sensibilisation publique

Le calendrier des événements se poursuit avec une projection du film Billy Elliot à l'Astrolabe de Figeac, le samedi 15 novembre à 14 heures. Cette séance sera suivie d'un atelier sur les compétences psychosociales animé par l'équipe salariée. La journée se conclut à 17 h 30 par la projection de La Maison des femmes, accompagnée d'un débat avec le public. Ces rencontres permettent de montrer concrètement le travail de terrain et de toucher un large public.

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Agenda culturel et commercial à Cahors et Figeac

La mobilisation s'étend également à d'autres lieux et dates clés du département. À Cahors, un documentaire intitulé Sans rdv au Planning sera projeté à la médiathèque le 25 novembre à partir de 18 h 30. Une autre soirée de soutien est programmée le 4 décembre à La Poule aux Potes à Cahors, au 68 rue Pelegry. Enfin, le 12 décembre, le retour se fait à l'Arrosoir de Figeac pour une vente de fripes d'hiver à bas prix, renforçant l'aspect communautaire et accessible de ces actions.

Urgence financière et appel aux dons pour 2025

Derrière cette programmation dynamique se cache une urgence économique réelle pour l'association. Le Planning familial du Lot fait face à une rupture de trésorerie significative, avec un déficit prévu de 6 000 euros en 2025. Cette situation a parfois empêché le paiement des salaires des employés. L'association souligne que ses actions doivent rester ouvertes au plus grand nombre et lance donc un appel aux dons pour poursuivre ses missions de prévention et d'accueil individuel avec ses salariés.