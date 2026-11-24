Une nouvelle étude suggère l'existence de Planet X2 pour expliquer les trajectoires insolites de Sedna et des objets transneptuniens au-delà de Neptune.

L'existence d'une planète inconnue dans les confins de notre système solaire pourrait être la clé pour résoudre l'énigme des orbites célestes les plus déroutantes. Des chercheurs ont soumis l'hypothèse de l'existence de Planet X2 pour expliquer les trajectoires inhabituelles de plusieurs objets situés bien au-delà de Neptune. Cette mystérieuse entité céleste, jamais observée directement, aurait une masse proche de deux fois celle de la Terre et influencerait gravitationnellement les corps glacés de la périphérie solaire.

Origines des trajectoires insolites de Sedna

Les astronomes observent depuis une vingtaine d'années des anomalies dans les déplacements des objets de la ceinture de Kuiper. Ces corps glacés, dont fait partie Pluton, présentent souvent des orbites particulièrement allongées ou fortement inclinées par rapport au plan orbital des planètes. Leur distance au Soleil varie considérablement, rendant leur détection difficile car ils ne deviennent visibles que lorsqu'ils se rapprochent de l'étoile centrale. L'objet Sedna, découvert en 2003, illustre parfaitement cette énigme avec une orbite très étirée qui met environ 11.400 ans pour effectuer un tour complet autour du Soleil.

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Caractéristiques physiques de la planète hypothétique

Dans une étude intitulée " Signatures of an Earth-class planet in the distant Solar system ", Patryk Sofia Lykawka, Pedro Bernardinelli et Jonathan Horner détaillent leur théorie. Ils proposent l'existence de Planet X2, baptisée aussi PX2, avec une masse comprise entre 1,5 et 2 fois celle de la Terre. Cette planète serait de type terrestre et non une géante gazeuse comme Jupiter ou Saturne. Elle évoluerait sur une orbite extrêmement éloignée, avec une distance moyenne entre 350 et 500 unités astronomiques. Son point le plus proche du Soleil ne serait jamais inférieur à 200 unités astronomiques, la situant bien au-delà des 30 unités astronomiques où se trouve Neptune.

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Simulations numériques et évolution historique

Pour valider cette théorie, les scientifiques ont réalisé des milliers de simulations informatiques remontant à la formation du système solaire, il y a environ 4,5 milliards d'années. Ils ont comparé trois scénarios : un modèle standard sans planète supplémentaire, un deuxième incluant des embryons planétaires éjectés, et un troisième intégrant une planète lointaine stable nommée X2. Les résultats montrent que le modèle avec Planet X2 explique les phénomènes inaccessibles aux modèles actuels. Sa gravité aurait modifié les interactions entre Neptune et les objets les plus éloignés, permettant à certains corps glacés d'échapper à l'influence de Neptune pour adopter les orbites observées.

Contexte historique et perspectives futures

L'idée d'une planète aux confins du système solaire n'est pas nouvelle. Au début du XXe siècle, l'astronome Percival Lowell avait déjà envisagé cette possibilité, ouvrant la voie à la découverte de Pluton le 18 février 1930. En 2008, Patryk Sofia Lykawka et Tadashi Mukai avaient également proposé l'existence d'une planète terrestre au-delà de la ceinture de Kuiper. Le nouveau modèle de Planet X2 semble perturber les objets de la ceinture situés à moins de 50 à 60 unités astronomiques, tout en reproduisant les trajectoires extrêmes de Sedna. Cette hypothèse offre une explication robuste pour les objets aux orbites fortement inclinées, y compris ceux tournant dans le sens inverse des planètes.