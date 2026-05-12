Plan Economique de Retraite (PER): Avantages, Types et Traitement

Ce document fournit une introduction aux PER (Plan Economique de Retraite) et leurs différents types (PER bancaire et PER assurantiel). Il explique les avantages spécifiques du PER, ses conditions d'accès et de déblocage, ainsi que le traitement en cas de décès du titulaire.

Avec Alain, Responsable gestion de patrimoine au Crédit Mutuel Midi-Atlantique, nous avons discuté des avantages spécifiques du PER (Plan Economique de Retraite) et de ses différents types (PER bancaire et PER assurantiel).

Le PER permet de réaliser une économie d'impôt grâce à la déduction des versements de ses revenus dans la limite d'un plafond prévu par la réglementation, soit de bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à la sortie. A partir de l'âge légal de départ en retraite, l'assuré peut dénouer son contrat, l'épargne constituée pouvant être récupérée à ce moment-là sous forme de capital, de rente viagère, ou d'un mix des deux.

Un PER ne permet pas de retirer des fonds avant la retraite. Il est disponible sous forme de capital et/ou de rente viagère, au plus tôt qu'à compter de l'âge légal de départ à la retraite ou de la date de liquidation de la pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse.

Avant cette date, il est toutefois possible de demander à racheter, tout ou partie de l'épargne constituée sous forme de capital, dans le cadre de l'acquisition de sa résidence principale ou de certains cas d'accidents de la vie. Le traitement dépendra du type de PER souscrit à titre individuel: un PER bancaire ou un PER assurantiel.

Au décès de son titulaire, le PER sera clôturé et les sommes épargnées seront versées soit aux héritiers dans le cadre d'un PER bancaire, soit aux bénéficiaires désignés librement dans la clause bénéficiaire dans le cadre d'un PER assurantiel. Le PER bancaire entre dans l'actif successoral et se trouve donc soumis au droit et frais applicables dans ce cadre; pour le PER assurantiel, les bénéficiaires profitent d'abattements fiscaux et peuvent parfois être exonérés de fiscalité selon le montant du PER et l'âge du titulaire à son décès.

(Pour plus de détails, voir l'article L224-4 du Code monétaire et financier et les conditions de déblocage en cas d'acquisition de la résidence principale.





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