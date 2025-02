Plaintes après la diffusion d'images antisémites sur les réseaux sociaux

Des plaintes ont été déposées après la diffusion d'images sur les réseaux sociaux évoquant un jeu de cartes antisémite, dont les auteurs seraient des membres du syndicat étudiant UNI. L'université de Strasbourg a ouvert une enquête administrative et signalé les faits au parquet.

Plusieurs plaintes ont été déposées après la diffusion sur les réseaux sociaux d'images évoquant un jeu de cartes dont le contenu serait antisémite. Les auteurs de ces images seraient des membres de la branche locale du syndicat étudiant UNI, qui réfute ces accusations et évoque un « montage grossier ». L'université de Strasbourg (Unistra) a été alertée sur cette pratique de certaines associations qui font circuler ces « cartes » sur les réseaux sociaux , notamment sur X.

Son président, Michel Deneken, indique dans un communiqué que l'université a décidé de faire un signalement au titre de l'article 40 du code pénal après avoir pris connaissance de ces images. Selon l'article 40, tout fonctionnaire ayant connaissance d'un crime ou délit doit en informer le parquet. Deux députés du Bas-Rhin, Sandra Regol de EELV et Emmanuel Fernandes de l'Insoumis, ont également annoncé avoir activé l'article 40. L'Unistra a également ouvert une « enquête administrative ». C'est le collectif de juifs de gauche Golem qui a posté il y a quelques jours sur Instagram cinq images évoquant une sorte de jeu de cartes, confectionné selon Golem, par des membres de la section strasbourgeoise du syndicat étudiant de droite UNI. L'UNI nationale a rejeté sur X toute responsabilité de sa branche alsacienne, évoquant un « montage grossier » et une « fake news ». Le syndicat a annoncé deux dépôts de plainte, dont l'une pour diffamation. Le parquet de Strasbourg a indiqué n'avoir pour l'heure pas connaissance de plaintes. L'une des images postées par Golem montre le président de l'UNI Strasbourg portant une kippa avec une mention expliquant que, lorsque cette carte est « posée », « les autres joueurs perdent 20 euros, leur bijou le plus précieux et leur facture augmente de 300% ». Une autre met en scène un homme au visage flouté, habillé en rabbin et portant la mention « Dérobe les gains du joueur précédent et y ajoute 10% ». Deux autres images sont à connotation sexiste et islamophobe : l'une, intitulée « Les trois petits cochons », invite « la prochaine joueuse » à « perdre un vêtement » ; l'autre représente, selon Golem, un militant de l'UNI Strasbourg habillé « en imam pour Halloween ». Une trentaine d'associations, syndicats ou partis de gauche ont également appelé l'Unistra à « prendre des mesures fortes à l'encontre de la section locale de l'UNI ».





