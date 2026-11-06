Des avocats de manifestants blessés annoncent une plainte collective contre Laurent Nuñez devant la Cour de justice de la République, dépôt prévu d'ici trois semaines.

Des avocats représentant des personnes blessées lors des manifestations sociales en France annoncent le dépôt d'une plainte collective contre le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez. Annoncée vendredi 6 novembre, cette plainte doit être présentée d'ici trois semaines à la Cour de justice de la République (CJR).

L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse à Paris par Marie Alimi, avocate de manifestants blessés. Selon les avocats, Laurent Nuñez serait visé pour les ordres qu'il aurait donnés concernant l'usage de certaines armes lors du maintien de l'ordre. Il s'agit d'accusations formulées par la défense, non de faits établis par une décision de justice.

Also read Grève du 5 novembre: 'Le même dispositif de sécurité que le 31 octobre”, annonce Laurent Nuñez

Une plainte déposée devant la Cour de justice de la République

La plainte collective sera déposée devant la CJR, seule juridiction habilitée à juger les membres du gouvernement pour des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions, précisent les conseils des victimes. Pour l'instant, une dizaine de leurs clients ont donné leur consentement pour signer cette démarche.

Les qualifications envisagées pour obtenir la poursuite de Laurent Nuñez devant cette instance pourraient inclure les violences volontaires ayant entraîné des mutilations. Les avocats évoquent aussi la complicité par instigation, qu'ils estiment visée pour Laurent Nuñez, en raison de crimes qu'ils jugent multiples.

Advertisement

Elsa Marcel, avocate, défend notamment un adolescent grièvement blessé à la mâchoire devant un lycée de Saint-Ouen-l'Aumône, dans le Val-d'Oise, par un tir tendu de lanceur de grenade lacrymogène. Elle a indiqué que des demandes d'actes seront effectuées pour retracer la chaîne de responsabilités.

Blessés graves et enquêtes de l'Inspection générale de la police nationale

L'Inspection générale de la police nationale a été saisie de 105 enquêtes, selon un décompte établi au 30 octobre. Ce chiffre est rapporté par une source proche du dossier, citée par l'AFP.

Parmi ces enquêtes, 52 concernent le mouvement lycéen, 48 portent sur des violences survenues les 17 et 18 octobre, et cinq sur des faits du 24 octobre. L'AFP a comptabilisé une vingtaine de blessés graves depuis mi-septembre, lors des manifestations de lycéens, d'étudiants et du mouvement contre la vie chère.

Les blessures recensées vont de mains arrachées à une fracture de la mâchoire, jusqu'à la perte d'un œil. Elles ont été infligées par des lanceurs de balles de défense ou par des tirs de grenade lors des rassemblements.

Advertisement

Conférence sociale du Premier ministre prévue le 9 novembre

Sébastien Lecornu, Premier ministre, organisera lundi 9 novembre une conférence sociale avec les syndicats et le patronat. Elle doit aborder notamment les salaires et le pouvoir d'achat, après plusieurs journées de mobilisation sociale partout en France.

Le thème porte notamment sur la hausse du smic et sur les grilles de salaire. Les organisations syndicales et patronales seront réunies autour de ces questions de rémunération, au moment où les blessés et les plaintes occupent le débat public.

Le mouvement mêle des revendications variées. L'Orchestre du nouveau monde, constitué en association depuis 2022, anime certaines manifestations à Paris et essaime en France en proposant une alternative engagée lors des mobilisations sociales.