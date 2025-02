Placer l'Ukraine en position de force : les membres de l'Otan solidaires de Kyiv après l'annonce de négociations Trump-Poutine

Les ministres de la Défense de l'Otan ont exprimé leur volonté d'impliquer l'Ukraine dans les pourparlers de paix évoqués par Trump et Poutine. L'importance d'impliquer l'Ukraine dans toute décision concernant son futur a été soulignée par les membres de l'Otan et les ministres européens.

Plusieurs ministres de la Défense de l' Otan , réunis ce jeudi 13 février à Bruxelles, ont exprimé leur volonté d'impliquer l' Ukraine dans les pourparlers de paix, évoqués par les présidents américain et russe la veille. « C'est crucial quand on parle de l' Ukraine , qu'elle soit étroitement engagée dans tout ce qui peut la concerner », a affirmé le secrétaire général de l' Otan , Mark Rutte, ce jeudi 13 février, après l'annonce de négociations entre Trump et Poutine .

« C'est crucial quand on parle de l'Ukraine, qu'elle soit étroitement engagée dans tout ce qui peut la concerner ». Une position partagée par les membres de l'Otan, qui ont successivement pris la parole avant l'ouverture de la réunion. John Healey, secrétaire britannique de la Défense, a assuré devant les médias : « Cela inclut l'Ukraine dans les négociations et toute discussion sur son avenir ». Son homologue canadien a lui revendiqué le même positionnement. Pour le ministre allemand, Boris Pistorius, il aurait été préférable que les Etats-Unis n'aient pas fait de concessions avant le début des négociations. Il affirme également que si Poutine est sérieux au sujet des pourparlers de paix, il devrait le montrer en mettant un terme à ses attaques contre l'Ukraine.Le ministre allemand a exprimé son inquiétude quant à la possibilité que les négociations se soldent par la signature d'un accord qui pourrait avoir, selon lui, des conséquences dramatiques, contraires à l'objectif d'apporter la paix en Europe. Il a souligné : « L'Otan est l'alliance militaire la plus importante, la plus robuste de l'histoire. C'est historiquement vrai, la vraie question c'est : est-ce que dans 10 ou 15 ans c'est toujours le cas ?» Ces réactions avaient en partie déjà été exprimées la veille par les chefs des diplomaties de six pays : la France, l'Allemagne, la Pologne, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni et l'Ukraine elle-même. Après l'entretien téléphonique des chefs d'Etat américain et russe, les ministres européens ont affirmé dans un communiqué souhaiter « échanger sur la voie à suivre avec nos alliés américains ». « Nos objectifs communs doivent être de placer l'Ukraine en position de force. L'Ukraine et l'Europe doivent participer à toute négociation », ont-ils ajouté dans le texte, rédigé à l'issue d'une réunion à Paris, dans la soirée de mercredi soir, convoquée en dans ce contexte d'accélération diplomatique entre Moscou et Washington.Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a insisté avant le début de la réunion qu'il est essentiel que l'Ukraine soit entendue et qu'elle ait un rôle actif dans les négociations sur son avenir. Pour l'Allemande Annalena Baerbock et l'Espagnol José Manuel Albares Bueno, aucune décision sur l'Ukraine ne peut être prise sans sa participation. Le ministre polonais Radoslaw Sikorskia a pour sa part insisté sur la nécessité de renforcer le soutien à l'Ukraine et a prôné une position ferme envers la Russie. Il a appelé à poursuivre les sanctions économiques et à fournir davantage d'aide militaire à l'Ukraine afin qu'elle puisse se défendre contre l'agression russe. Un moment selon lui, de « unité et de solidarité face à la menace russe ».





