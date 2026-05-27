Placard commémoratif pour les Justes Auscitains à Auch et Grand Auch Cœur de Gascogne

Une plaque commémorative a été dévoilée au Musée de la Résistance et de la Déportation du Gers pour honorer six Justes parmi les Nations ayant protégé des vies durant la Seconde Guerre mondiale. Les élus ont salué la mémoire des hommes et des femmes qui surent maintenir une flamme d'humanité et de dignité quand l'Europe était plongée dans la nuit de l'horreur.

Ce matin avait lieu le dévoilement d'une plaque commémorative honorant la mémoire des Justes Auscitains au Musée de la Résistance et de la Déportation. À Auch , une plaque commémorative a été dévoilée mercredi matin au Musée de la Résistance et de la Déportation du Gers pour honorer six Justes parmi les Nations ayant protégé des vies durant la Seconde Guerre mondiale.

Ce mercredi 27 mai, la ville d'Auch et l'agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne ont dévoilé en début de matinée une plaque commémorative au Musée de la Résistance et de la Déportation du Gers afin d'honorer les Justes parmi les Nations ayant résidé à Auch pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette initiative, portée par la Région Occitanie, représentée par l'élu gersois Éric Cadoré, et le Comité français pour Yad Vashem, représenté par son délégué régional Jean-François Hurstel, avait été engagée par l'ancien maire d'Auch, Christian Laprébende, présent lors de la cérémonie.

'Préserver tout ça' : la ville d'Auch fait revivre la flamme de la Résistance et célèbre la Libératio





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