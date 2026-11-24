La PJ de Bayonne a arrêté neuf trafiquants et saisi des drogues lors d'opérations aux Pays-Basque et en Pyrénées-Orientales.

La Brigade de la Police Judiciaire de Bayonne a conduit deux opérations majeures visant à démanteler des réseaux de trafic de stupéfiants. Ces interventions, menées par l'Office de Lutte contre l'Abus de Drogues ( OFAST), ont abouti à l'interpellation de neuf personnes suspectées d'importation de cocaïne depuis l'Espagne vers la France. Ces opérations se sont déroulées sur deux jours au Pays basque et dans les Pyrénées-Orientales, révélant l'ampleur des circuits clandestins.

Opération à Saint-Jean-de-Luz et Biriatou

L'intervention la plus critique s'est produite à Saint-Jean-de-Luz et au péage de Biriatou lors d'une tentative d'évasion qualifiée de go fast. Les enquêteurs ont intercepté deux véhicules transportant des drogues. Le véhicule porteur, conduit par une femme de vingt-trois ans originaire de Pau, contenait onze kilogrammes de cocaïne. Elle a été interpellée sans violence majeure.

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Le véhicule ouvreur, piloté par un homme de trente-neuf ans également originaire de Pau, a provoqué un danger immédiat. Ce dernier a tenté de s'enfuir en percutant volontairement un véhicule de police avant de foncer vers deux fonctionnaires de l'OFAST. L'un des agents a dû faire usage de son arme à feu pour stopper le véhicule du conducteur. Ce dernier n'a pas été blessé mais a été arrêté sur place pour tentative d'homicide sur agent de la force publique.

Parallèlement, un complice et l'épouse du conducteur principal ont été arrêtés dans l'agglomération de Pau. Les perquisitions qui ont suivi ont permis de saisir cinq cent quatre-vingts grammes de cannabis, cent soixante grammes de cocaïne, une arme de catégorie B et quatre mille euros en espèces liquide. Les quatre personnes, inconnues des services de police jusque-là, ont été mises en examen, dont trois placées sous écrou.

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Saisie historique en Pyrénées-Orientales

La veille, le lundi dix-sept novembre, une autre opération majeure a eu lieu à la frontière catalane, au niveau du Pethus dans les Pyrénées-Orientales. Conjointement avec les Brigades de Recherches (BRI) de Bayonne et Toulouse, ainsi que l'OFAST Perpignan et un hélicoptère, les enquêteurs ont stoppé un convoi de quatre véhicules. Cette interpellation a permis de saisir deux cent cinquante-six kilogrammes de cocaïne dissimulés dans des sacs de sport.

Cinq individus âgés de trente à trente-huit ans, originaires de la région parisienne et du Nord, ont été interpellés lors de cette opération. Deux d'entre eux ont tenté de s'enfuir sans succès. Quatre de ces suspects, déjà connus de la justice pour des affaires de stupéfiants, se trouvaient en état de récidive légale. Ils ont été mis en examen et placés en détention provisoire immédiatement après leur arrestation.

Bilan annuel et tendances de l'OFAST

Le Procureur de la République de Bordeaux, Renaud Gaudel, a confirmé ces résultats dans un communiqué daté du mardi vingt-quatre novembre. Il a souligné que ces deux saisies illustrent une augmentation significative des importations de cocaïne par voie routière depuis le sud vers le nord de la France. Ce phénomène persiste depuis au moins deux ans selon les observations des enquêteurs.

Le bilan cumulé pour l'année est particulièrement lourd. Depuis le début de l'année deux mille vingt-six, plus d'une tonne de cocaïne ont été saisies sur le ressort de la Judicial Investigation Region (JIRS) de Bordeaux. Ces chiffres confirment la pression exercée par les réseaux internationaux sur les points de passage frontaliers des Pyrénées.

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Poursuites judiciaires et investigations en cours

Les investigations se poursuivent activement pour identifier l'ensemble des membres des structures criminelles impliquées. Les enquêteurs cherchent à remonter les filières d'approvisionnement et les destinataires finaux des stupéfiants saisis. La mobilisation des unités spécialisées comme l'OFAST et la BRI démontre la priorité donnée à la sécurisation des frontières sud de la France.