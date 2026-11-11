Pizzeria de Bayonne condamnée pour l'emploi de sept migrants sans papiers

La gérante d'une pizzeria à Bayonne a reçu une amende avec sursis de 2 500 €, sa société 10 000 €, après avoir employé sept étrangers sans titre de séjour entre 2021 et 2024.

La gérante d'une pizzeria de Bayonne a été jugée ce mardi 10 novembre, et elle a reçu une amende avec sursis de 2 500 € pour avoir employé sept migrants sans titres de séjour entre 2021 et 2024.

Embauche illégale et dossier judiciaire

Le tribunal de Bayonne a condamné la société à 10 000 € d'amende avec sursis, après que la police a découvert que les fiches de salaires et les embauches antidaient les contrats de travail. L'Office de lutte contre le trafic illicite de migrants (OLTIM) a constaté que les fiches de salaire étaient antérieures aux contrats de travail, ce qui renforce la preuve de l'embauche illégale.

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La gérante, âgée de 52 ans, a déclaré qu'elle n'était pas consciente que les étrangers n'avaient pas de papiers. Elle a évoqué la confiance accordée à de fausses cartes d'identité italiennes ou portugaises présentées par les employés. L'ex-conjoint avait introduit ces cartes pour faciliter la régularisation.

Le tribunal a rappelé que la confiance ne dispense pas de contrôler la situation des travailleurs. Il a également noté que certains des migrants étaient hébergés chez la gérante pour rendre leur intégration plus facile.

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Position des parties et sanction individuelle

La procureure Caroline Parizel a, pour des raisons de clémence, demandé une amende de 2 000 € avec sursis contre la gérante et de sept amendes de 5 000 € chacune pour chaque migrant employé, totalisant 35 000 € contre la société.

La prévenue a expliqué qu'elle était confrontée à un besoin de personnel dans le contexte d'une forte activité post‑Covid. Selon elle, "je ne trouvais personne à recruter, il fallait que je trouve une solution. Je fais tout pour que la société continue de vivre."

Conséquences et perspectives juridiques

Cette décision renforce la vigilance des tribunaux sur l'emploi de travailleurs sans titre de séjour. La société pizzeria a désormais un record d'amendes, et son dirigeant devra surveiller de près les contrats de ses salariés. La mairie de Bayonne a encouragé les employeurs à vérifier les statuts des travailleurs avant toute embauche. L'URSSAF, qui subit un préjudice estimé à 86 000 €, n'a pas fait partie civile dans cette affaire, mais l'ampleur des amendes peut entraîner des contrôles complémentaires. À ce jour, aucune poursuite supplémentaire n'est prévue, mais le tribunal a rappelé la possibilité de sanctions additionnelles si de nouvelles infractions sont découvertes. La gérante doit maintenant respecter les règles d'embauche et de régularisation.