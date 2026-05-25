Pixel Watch : la fonction de sonnerie du smartphone est désactivée

Un déploiement logiciel a mystérieusement désactivé la fonction de localisation du téléphone, provoquant des bugs sur l'application mobile. Les possesseurs de Pixel Watch 2 semblent également être touché. Pour résoudre le problème, il est conseillé d'utiliser l'astuce de l'assistant Gemini.

Vous avez l'habitude de faire sonner votre smartphone depuis votre poignet avant de partir au travail ? Si vous possédez une Pixel Watch récente, cette petite routine risque d'être compromise.

Un récent déploiement logiciel a mystérieusement désactivé la fonction de localisation du téléphone, provoquant au passage de nombreux bugs sur l'application mobile. Déployer un patch pour finalement empirer l'expérience utilisateur ressemble à un vieux running gag dans l'industrie tech. Malheureusement pour les clients de l'écosystème Google, c'est une réalité un peu trop fréquente. Si l'alerte a d'abord émergé sur Reddit, où les plaintes se sont rapidement empilées pour confirmer.

La commande censée faire sonner le mobile égaré sous un coussin est devenue totalement inactive. Le problème cible précisément le matériel de dernière génération : les possesseurs de Pixel Watch 2 semblent également être touché. Curieux, la Pixel Watch 2 semble passer entre les gouttes selon certains témoignages, pendant qu'un propriétaire du tout premier modèle précise que l'option n'a de toute manière jamais fonctionné chez lui. Face à cette panne, les manipulations habituelles sont inefficaces.

Redémarrer frénétiquement la toquante et le téléphone ne règle absolument rien. Plus agaçant encore, le bug déborde sur le smartphone : de nombreux utilisateurs rapportent que, au lieu de tapoter sur l'icône muette, il suffit de demander vocalement à Gemini depuis la montre de retrouver le téléphone. L'intelligence artificielle prend alors le relais et parvient à déclencher la sonnerie avec succès. Un système D plutôt habile qui permet de patienter.

Bien que l'entreprise n'ait fourni aucun détail technique sur l'origine de cette régression, les ingénieurs préparent actuellement un correctif qui sera poussé lors d'une prochaine mise à jour. D'ici là, le géant américain conseille lui-même d'utiliser l'astuce de l'assistant Gemini. Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers.

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