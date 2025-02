Pixel 9a : Google se débarrasse du bandeau photo

Les fuites de coques du Pixel 9a révèlent un design sans bandeau photo, intégrant les modules photo dans le corps du téléphone.

Après le téléphone, c'est ses accessoires qui fuitent. Des photos récentes des futures coques du Pixel 9a montrent que Google compte bien se débarrasser du bandeau photo . Rappelons que Google avait fait le choix de mettre ses modules photo en avant en les intégrant à un « bandeau photo » qui courait sur toute la largeur des Pixel. Et si les Pixel 9 déviaient un peu de la norme en transformant ce bandeau en « îlot », le profil des appareils restait relativement similaire.

Le Pixel 9a va lui définitivement rompre avec l'idée en fondant les modules photo dans le corps du téléphone. Si les fuites récentes semblaient déjà pointer dans cette direction, l'image des coques partagées par Android Authority montrent clairement cette transformation. La protection ne dispose plus de la petite lèvre en silicone censé enserrer les modules photo. L’accessoire est lisse et ressemble largement à toutes les autres coques que l’on peut trouver dans le commerce. Comme le laissaient voir les récentes images dérobées à Google, les modules photo seront d’ailleurs légèrement excentrés et ferrés sur le côté gauche du téléphone. \Pour celles et ceux qui seraient tentés par le Pixel 9a et par les coques officielles de Google, ces dernières seront à priori disponibles en 4 couleurs : rose, noir, violet et blanc. Ou plutôt « pivoine », « obsidienne », « iris » et « porcelaine » si l’on s’en réfère aux noms marketing déterrés par Google. Si le choix de fondre le module photo dans le corps du téléphone permettra de le poser le mobile de manière plus stable sur une surface plane, on peut aussi regretter que le l’ilot photo disparaisse. Cet élément était l’un des rares choix esthétiques distinctifs de la gamme Pixel.





