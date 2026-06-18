Piscines à Toulouse : horaires, tarifs et conseils pour affronter la vague de chaleur

Les températures à Toulouse dépassent les 35°C. Découvrez la liste complète des piscines ouvertes, leurs horaires avant et après le 4 juillet, les tarifs, lesConditions d'accès gratuites et les règles à respecter pour se rafraîchir en toute sécurité pendant la canicule.

Face aux températures estivales qui dépassent allègrement les 35 degrés Celsius à Toulouse et devraient se maintenir plusieurs jours, les piscines municipales constituent une oasis de fraîcheur très prisée.

En attendant le passage aux horaires d'été à compter du 4 juillet, qui prolongeront les plages d'ouverture, il est utile de faire le point sur l'offre et les modalités pratiques des bassins toulousains actuellement accessibles. Ces informations permettent à chaque habitant ou visiteur de choisir la piscice la plus adaptée à son quartier et à ses disponibilités horaires.

Les tarifs d'entrée varient selon le statut du nageur : 3,4 euros pour les Toulousains, 4,4 euros pour les non-résidents, avec un tarif réduit à 1,5 euros pour les moins de 25 ans et les étudiants. Des carnets d'abonnement sont également proposés sur le site metropole.toulouse.fr.

L'accès est gratuit pour les enfants de moins de 10 ans, les seniors de plus de 60 ans titulaires de la carte Montoulousesenior, ainsi que pour les personnes en situation de handicap et leur accompagnant. Le règlement intérieur impose le port du slip de bain et du bonnet, sauf à la piscine Nakache été, une structure intérieure située dans la zone des Argoulets.

Cette dernière est équipée d'un grand bassin de 25 mètres, d'un petit bassin de 15 mètres et d'une pataugeoire. Ses horaires avant le 4 juillet sont : mercredi 9h-14h et 16h-19h ; vendredi 12h-14h et 16h-21h (avec fermeture du petit bassin à partir de 17h).

La piscine la plus emblématique de Toulouse, le bassin de 150 mètres situé à proximité du Stadium et de l'île du Ramier, verra ses horaires d'été débuter le 6 juillet avec une ouverture de 10h à 20h30. Jusqu'alors, ses créneaux sont : lundi 12h-14h ; samedi 9h30-13h ; lundi 12h-21h ; jeudi 12h-14h et 16h-21h. La piscine d'été des Amidonniers, elle, est ouverte tous les jours de 12h à 19h avant une extension horaire à partir du 4 juillet.

Dans le secteur des Sept-Deniers, la piscine couverte du bâtiment Job fermera pour l'été à compter du 4 juillet. Ses derniers jours d'ouverture sont : mercredi 9h-14h et 16h-19h. Au quartier Papus, la piscine Tournesol, reconnaissable à son toit ouvrant, propose les plages suivantes : mercredi 10h-14h et 16h-19h.

Concernant la piscine Toulouse-Lautrec à Barrière-de-Paris, si le bassin intérieur reste en travaux, son nouveau bassin nordique, nommé Gisèle Vallerey, a ouvert ses portes le 18 mai après un an de chantier et un investissement de 12,6 millions d'euros. Ce bassin de 50 mètres avec quatre couloirs de nage est accessible : mardi 7h-9h, 12h-14h et 16h-19h ; vendredi 12h-14h et 16h-19h ; mercredi 12h-19h.

Enfin, au cœur du quartier de Bellefontaine, la piscine Alban-Minville, dotée d'un grand bassin, d'un petit bassin et d'une zone aqualudique, adapte ses horaires jusqu'au 28 juin : jeudi et vendredi de 12h à 14h. Il est important de noter que certaines piscines peuvent fermer lorsque la température dépasse 30 degrés en raison de leur localisation dans des îlots de chaleur, ce qui complique la recherche de rafraîchissement.

Par ailleurs, en cas d'alerte canicule de niveau orange déclenchée à partir du 4 juillet, les piscines Papus, Yvonne-Godard, Toulouse-Lautrec, Bellevue et Alex Jany prolongeront leur fermeture jusqu'à 21 heures pour mieux répondre à la demande de fraîcheur de la population





ladepeche31 / 🏆 17. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Piscine Toulouse Canicule Horaires Piscine Tarifs Piscine Toulouse Raffraichissement Toulouse

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vers un nouveau procès pour meurtre pour Francis Heaulmes, 35 ans après les faitsL’agriculteur a été retrouvé mort en août 1989. Francis Heaulme avait d’abord bénéficié d’un non-lieu, avant que le pôle « cold cases » ne se saisisse de l’affaire.

Read more »

'Stop, stop, stop' : le coup de colère de 35 organisations patronales'Stop, stop, stop' : le coup de colère de 35 organisations patronales

Read more »

À 90 € les 4, les AirTags n'ont jamais été aussi abordablesAvec cette offre inédite, un AirTag vous revient à 22,5 euros contre 35 euros.

Read more »

La F1 évoque une baisse de 35 % de son empreinte carbone depuis 2018La Formule 1 a annoncé ce mercredi qu'elle a réussi à diminuer de 35 % l'empreinte carbone de ses activités en 2025 par rapport à 2018.

Read more »