Pilates : l'exercice de la "nage" pour renforcer ses abdos après 50 ans

Une professeure de Pilates explique les bienfaits de l'exercice "swimming", inspiré de la natation, pour travailler la sangle abdominale et lutter contre l'accumulation de graisse au niveau du ventre après la ménopause. Découvrez comment réaliser ce mouvement et ses avantages pour la posture et la digestion.

Inspiré de la natation, cet exercice de Pilates fait partie des meilleurs pour perdre du ventre après 50 ans . S'il n'est pas possible de perdre du poids sur des zones ciblées, certains exercices peuvent aider à renforcer des muscles spécifiques.

Une professeure de Pilates a mis en avant les bienfaits d'un exercice inspiré de la natation pour travailler la sangle abdominale, notamment à la cinquantaine. Le Pilates, activité physique douce et exigeante, améliore l'équilibre, la coordination et la posture. Autour de la cinquantaine et de la ménopause, la graisse a tendance à s'accumuler dans la zone abdominale en raison des fluctuations hormonales, un phénomène naturel. Pour cibler cette zone, certains exercices sont plus adaptés.

L'exercice appelé "swimming" (nage) est particulièrement recommandé. Pour le réaliser, allongez-vous sur le ventre, bras tendus vers l'avant, jambes tendues vers l'arrière et légèrement tournées vers l'extérieur. Contractez doucement vos abdominaux pour les décoller du tapis. Levez simultanément une jambe et le bras opposé, puis l'autre bras et l'autre jambe, imitant le mouvement de la nage libre.

Cet exercice renforce la sangle abdominale, améliore la stabilité de la colonne vertébrale et la conscience corporelle, ce qui peut contribuer à réduire la graisse abdominale. De plus, la position allongée sur le ventre stimule la digestion. Le Pilates, grâce à des mouvements contrôlés et à une respiration spécifique, est idéal pour les personnes de plus de 50 ans car il préserve le dos et améliore la mobilité.

Il ne permet pas une perte de poids localisée mais tonifie les muscles profonds, notamment les transverses et le périnée, participant ainsi à un ventre plus plat et une silhouette affinée. Une pratique régulière, associée à une alimentation équilibrée, aide à lutter contre les effets de l'âge et les changements hormonaux. D'autres exercices de Pilates sont également bénéfiques pour les abdominaux, comme la planche ou des enchaînements spécifiques. L'important est la régularité et la qualité d'exécution.

Cette discipline, de plus en plus populaire, offre une approche globale du renforcement musculaire et du bien-être, adaptée à tous les niveaux. Elle permet de retrouver une meilleure posture, de réduire les douleurs dorsales et d'améliorer la confiance en son corps. Pour les femmes après 50 ans, le Pilates représente une solution efficace et sans risque pour entretenir sa forme et sculpter sa silhouette





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