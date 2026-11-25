Officiellement forfait pour la finale du Championnat des nations face à la France, Pieter-Steph du Toit laisse l'Afrique du Sud sans son leader à Twickenham.

La sélection sud-africaine des Springboks subit un revers majeur peu de temps avant leur affrontement décisif. Le sélectionneur Rassie Erasmus a annoncé l'absence du troisième ligne aile Pieter-Steph du Toit pour la finale du Championnat des nations. Cette rencontre historique opposera l'Afrique du Sud à la France le dimanche 29 novembre au stade de Twickenham.

Annonce officielle d'une absence physique

Ce retrait est dû à une gêné physique dont souffre le capitaine. Rassie Erasmus a confirmé cette nouvelle le mercredi 25 novembre lors d'une déclaration officielle. Il a précisé que ce joueur, pourtant double champion du monde et élu deux fois meilleur joueur du monde au monde, ne pouvait pas aligner le XV pour ce match à haut enjeu. L'annonce a été faite directement par le staff technique des Springboks sans détours.

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Le communiqué publié par la fédération sud-africaine ne détaille pas la nature exacte de la blessure. Il évite spécifiquement toute mention des incidents survenus lors du match précédent contre l'Irlande. Cette stratégie de communication semble viser à protéger l'image du joueur et de l'équipe avant le choc attendu contre les Bleus.

Conséquences sur la feuille de match

Cette absence laisse un vide considérable dans l'effectif des Springboks. Rassie Erasmus devra donc ajuster sa composition d'équipe et trouver un remplaçant approprié. Le sélectionneur a indiqué qu'il procèderait à ces ajustements dans les jours à venir. Il attendra de prendre une décision finale concernant le remplacement une fois qu'il aura évalué l'état de santé de ses autres joueurs.

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En plus de l'arrêt de Pieter-Steph du Toit, la liste des blessés s'allonge pour l'Afrique du Sud. L'arrière Damian Willemse rentre définitivement au pays. Il n'avait d'ailleurs pas été retenu dans le groupe des vingt-trois joueurs initialement annoncé le lundi pour cette première finale du Championnat des nations. Sa blessure avait été contractée lors du déplacement contre l'Irlande à Dublin.

Un contexte de défaite récente

La dynamique des Springboks est fragile après deux revers consécutifs. Ils ont perdu le match contre l'Irlande le samedi à Dublin sur le score de vingt points à dix-sept. Ce résultat fait suite à une défaite précédente contre la France à Paris lors de la phase de poules, sur le score de vingt et un points à dix-neuf. Éviter une troisième défaite consécutive est désormais l'objectif numéro un de l'équipe.

Pieter-Steph du Toit avait été impliqué dans un choc violent avec le centre irlandais Stuart McCloskey durant le match à Dublin. Malgré cet événement qui a marqué les esprits, la communication officielle reste silencieuse sur ces détails tactiques ou physiques. Le focus est entièrement tourné vers la récupération et la préparation pour le stade londonien.

Un avantage tactique pour les Bleus

Pour la France et Antoine Dupont, cette nouvelle constitue un avantage logistique et mental. Les Bleus n'auront pas à affronter leur leader charismatique dans sa forme habituelle. Cela modifie la donne pour la stratégie défensive des joueurs de France. Le match s'annonce encore plus grandiose selon les déclarations de l'équipe tricolore.

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L'atmosphère autour de cette finale est électrique à Twickenham. L'Afrique du Sud tente de reconquérir la confiance perdue lors des dernières semaines. La France, quant à elle, vise une victoire historique pour s'imposer comme la meilleure nation mondiale. Chaque détail compte dans cette préparation finale où la moindre décision de Rassie Erasmus sera scrutée sous le microscope.