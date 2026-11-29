L'histoire de Pierre Veyron, vainqueur des 24 Heures du Mans 1939 avec Jean-Pierre Wimille. Entre gloire automobile sur Bugatti et sombre destinée sous l'Occupation nazie à Molsheim.

Pierre Veyron, né en 1903 dans la bourgade lozérienne de Berc, incarne l'une des figures les plus fascinantes de l'histoire automobile française. Ce pilote originaire de la Lozère a gravi les échelons pour devenir une gloire de la marque Bugatti, fondée à Molsheim en Alsace. Sa carrière culmine le 18 juin 1939, date à laquelle il remporte les 24 Heures du Mans aux côtés de son coéquipier Jean-Pierre Wimille. Cette victoire éclatante, obtenue avec une avance de trois tours sur la deuxième Delage, intervient à la veille de la Seconde Guerre mondiale, un conflit qui va bouleverser leur vie et celle de l'industrie.

Origines modestes et révélation automobile

Aucun élément ne prédestinait Pierre Veyron à une carrière dans le sport motorisé à une époque où les voitures attelées côtoyaient encore les véhicules mécaniques. C'est une amitié déterminante avec le jeune pilote Albert Divo qui a orienté sa trajectoire vers les circuits. Albert Divo a présenté Pierre Veyron à l'entrepreneur André Vagniez, qui a accepté de soutenir financièrement ses débuts en lui acquérant une Bugatti Type 37A. Cette décision a ouvert les portes d'un univers nouveau pour l'ingénieur en devenir.

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Dès 1930, Pierre Veyron commence à se faire remarquer en levant du sable en Tunisie, où il décroche une deuxième place. Il ajoute rapidement une troisième place au Grand Prix de Genève à son palmarès. Cette progression rapide attire l'attention de Jean Bugatti, fils d'Ettore Bugatti, le fondateur de la marque. En 1932, Jean Bugatti embauche Pierre Veyron pour devenir ingénieur et pilote d'essai au sein de l'usine alsacienne, lançant ainsi une collaboration fructueuse.

Sous la houlette de Jean Bugatti, Pierre Veyron enchaîne les succès sur sa Bugatti T51A. Il remporte notamment le Grand Prix de Pologne et le Grand Prix d'Albi. En 1934, il confirme son statut d'élite en gagnant une course en Allemagne devant une assistance de 100 000 spectateurs. À cette occasion, il reçoit les félicitations d'Adolf Hitler alors que La Marseillaise retentit dans le stade, un moment historique qui souligne la portée internationale de ses exploits sportifs.

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Records internationaux et triomphe au Mans

La domination technique et sportive de Pierre Veyron se manifeste pleinement en 1936. Aux côtés de son ami Jean-Pierre Wimille, il décroche sept records internationaux sur une Bugatti sport de 3,3 litres. Ces performances préparent le terrain pour l'année suivante, qui verra le sommet absolu de leur collaboration. Le 18 juin 1939, lors des 24 Heures du Mans, Pierre Veyron et Jean-Pierre Wimille affrontent une concurrence rude sur une Bugatti Type 57C Tank.

Sur 42 voitures engagées au départ, seuls 20 véhicules ont atteint l'arrivée. Le tandem français impose sa supériorité en terminant avec trois tours d'avance sur la Delage qui occupe la deuxième position. Cette victoire constitue le couronnement d'une carrière technique exemplaire. Cependant, cet éclat sportif est de courte durée. Deux mois après cette victoire, le 11 août 1939, Jean Bugatti, alors âgé de 30 ans, trouve la mort lors de l'essai d'une voiture de course, privant l'entreprise d'un leader visionnaire.

Occupation nazie et destin tragique de Molsheim

Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale entraîne l'arrêt des compétitions et plonge l'usine de Bugatti à Molsheim dans une période particulièrement trouble. Ettore Bugatti opère le transfert d'une partie de ses machines et de ses équipements vers Bordeaux. Le site alsacien tombe alors sous le contrôle des autorités allemandes. Cette occupation marque un tournant sombre pour la réputation et la structure de l'entreprise qui avait fait la gloire de l'automobile française.

L'industriel Hanns Trippel s'installe dans l'usine et développe à partir de 1941 la fabrication de véhicules amphibies destinés à l'armée allemande. Les voitures de course et de prestige, symboles de la marque, cèdent ainsi la place à une production militaire. Pour Pierre Veyron, ce changement de cap industriel s'accompagne de soupçons de collaboration. Son destin bascule entre gloire sportive et condamnations judiciaires, bien qu'il finisse par être acquitté, sauvant ainsi une partie de sa réputation dans l'ombre de la guerre.

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Le contexte des pilotes français dans l'après-guerre

Il est pertinent de noter le parcours parallèle d'autres figures de l'époque, comme Maurice Trintignant, pour comprendre l'ambiance de l'après-guerre. Maurice Trintignant, dont le frère aîné Louis est décédé en 1933 au volant d'une Bugatti 51 à Péronne, a interrompu sa carrière due à la guerre. Marié à Louise, il est devenu vigneron à Vergèze dans le Gard, cachant même les pièces de sa Bugatti dans du foin pour éviter leur réquisition par les Allemands. En 1943, Maurice est arrêté lors d'une descente visant son frère Raoul, résistant, et déporté à Mauthausen avant d'être libéré en 1945.

La reprise des activités sportives dans l'après-guerre voit la résurgence de talents comme Maurice Trintignant, surnommé Pétoulet. Il dispute les premiers championnats du monde de Formule 1 à partir de 1950, se liant d'amitié avec Juan Manuel Fangio. En 1954, il remporte les 24 Heures du Mans associé à José Froilán González sur une Ferrari, victorieux sous la pluie face à Jaguar. Il devient le premier Français vainqueur d'un Grand Prix du championnat du monde de Formule 1 à Monaco en 1955, avant de prendre sa retraite en 1964, laissant une empreinte durable sur le sport automobile.