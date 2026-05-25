Pierre Sage on his future and rare goals of the season

Pierre Sage discusses his future and rare goals of the season on the 20th anniversary edition of L’After Foot.

Pierre Sage rend hommage à Thauvin et Sangare et revient sur ses rares coups de sang de la saison... – 25/05L’After Foot, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison !

A cette occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises ! Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de 'Génération After', de 20h00 à 22h00. Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandis avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux.

Les soirs de match, l' 'After Live' s'installe de 20h00 à 23h00 incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe.

En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis. Comment gérer la Ligue des Champions et la Ligue 1 en parallèle ?

Pierre Sage décrypte sa méthode de travail – 25/05 L’After Foot, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison ! A cette occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises ! Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de 'Génération After', de 20h00 à 22h00.

Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandis avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux. Les soirs de match, l' 'After Live' s'installe de 20h00 à 23h00 incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe.

En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis. Pierre Sage évoque son avenir et précise qu'il n'est pas certain de rester à Lens. 'Je me pose beaucoup de questions' – 25/0





RMCsport / 🏆 63. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pierre Sage Rare Goals Future Ligue 1 Ligue Des Champions Methodology

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pierre Sage, doute sur le maintien à la tête du chantier LensAfin de rester entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, la tête du chantier cette saison, a été confirmée par le président-propriétaire Joseph Oughourlian, malgré une dette potentielle. Cependant, la stabilité financière restait un obstacle. La question se posait avant la Coupe de France, mais revient de plus en plus, au vue du succès et des clubs européens potentialités.

Read more »

RC Lens remporte sa première Coupe de France avec une victoire historique pour Pierre SageLe RC Lens remporte sa première Coupe de France en s'imposant facilement sur le terrain du Nice (3-1) grâce à des figures de classe. Pierre Sage est confirmé comme un entraîneur qui gagne.

Read more »

Lens : Oughourlian met déjà fin à une possible stratégie de Sage pour son avenirPierre Sage a semé le doute sur son avenir au RC Lens au sortir de la victoire en Coupe de France. Son président, Joseph Oughourlian, a déjà tenu à lui envoyer un message fort !

Read more »

Pierre Sage: Hésitation sur son avenir à LensL'entraîneur lensois Pierre Sage a reconnu que sa volonté première restait de poursuivre son aventure dans le Nord, tout en laissant entendre qu'une réflexion profonde était toujours en cours sur son avenir. Malgré une saison exceptionnelle avec Lens, vainqueur de la Coupe de France et qualifié pour la prochaine Ligue des champions, l'entraîneur lensois refuse de confirmer définitivement sa présence sur le banc des Sang et Or la saison prochaine.

Read more »