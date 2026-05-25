Pierre Sage: Hésitation sur son avenir à Lens

L'entraîneur lensois Pierre Sage a reconnu que sa volonté première restait de poursuivre son aventure dans le Nord, tout en laissant entendre qu'une réflexion profonde était toujours en cours sur son avenir. Malgré une saison exceptionnelle avec Lens, vainqueur de la Coupe de France et qualifié pour la prochaine Ligue des champions, l'entraîneur lensois refuse de confirmer définitivement sa présence sur le banc des Sang et Or la saison prochaine.

Pierre Sage , l'entraîneur lensois, a reconnu que sa volonté première restait de poursuivre son aventure dans le Nord, tout en laissant entendre qu'une réflexion profonde était toujours en cours sur son avenir.

Malgré une saison exceptionnelle avec Lens, vainqueur de la Coupe de France et qualifié pour la prochaine Ligue des champions, l'entraîneur lensois refuse de confirmer définitivement sa présence sur le banc des Sang et Or la saison prochaine. Il a reconnu que la tendance restait à une continuité à Lens, sans pour autant fermer la porte à un départ.

Cependant, derrière cette hésitation, Pierre Sage laisse apparaître une réflexion plus profonde sur la suite de sa carrière, consciente d'avoir probablement atteint une forme d'apogée sportive avec Lens cette saison. Il souhaite préserver l'image positive laissée après cette saison exceptionnelle et ne fera pas durer le suspense très longtemps, promettant une décision rapide concernant son avenir





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