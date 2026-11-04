Pierre Quiroga : la lutte pour le podium en Route du Rhum 2026

Pierre Quiroga navigue en tête de la Route du Rhum 2026 sur son Ocean Fifty. Le skipper de Wewise décrit les conditions extrêmes et la course serrée contre Sodebo et Vuabilis Oceans.

Pierre Quiroga, navigateur affilié à la Société Nautique de Marseille, traverse une épreuve physique et mentale sans précédent lors de la 13e édition de la Route du Rhum - Destination Guadeloupe. Actuellement aux commandes de son Ocean Fifty Wewise, le Hyérois se bat pour une place sur le podium aux côtés de Baptiste Hulin sur Vuabilis Oceans et Léonard Legrand sur Sodebo Fifty.

Une bataille de vitesse aux Açores

La situation sur l'Ocean Fifty Wewise est critique, avec le bateau filant à environ 30 nœuds au large des Açores. Pierre Quiroga maintient une pression constante sur l'écoute de son voilier, une manipulation qui exige une concentration absolue sans aucune pause possible. Cette vitesse élevée crée des angles de vent réel instables qui rendent la navigation extrêmement périlleuse.

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Loin d'être un moment de détente, cette phase de la course place le skipper dans une zone de stress intense. Il admet que le risque de chavirement est permanent et immédiat. La vitesse à laquelle les conditions changent force chaque membre de l'équipage, ici réduit au minimum pour ce type de catégorie, à rester en alerte maximale.

Lutte contre le froid et la fatigue extrême

Les conditions météorologiques aggravent considérablement la difficulté de la course actuelle. Avec une houle principale de 2,50 mètres, les impacts sur la coque sont violents et fatigants pour la structure comme pour l'humain. Pierre Quiroga subit en plus des pluies torrentielles où la mer passe régulièrement par-dessus le cockpit du bateau.

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L'étanchéité imparfaite de son Ocean Fifty aggrave le problème en laissant l'eau pénétrer à l'intérieur, ce qui entraîne une sensation de froid persistante. Cette hypothermie légère est dangereuse car elle réduit la capacité du skipper à s'alimenter correctement. La combinaison du manque de sommeil et du froid extrême représente le début d'une dégradation rapide des capacités physiques si elle n'est pas maîtrisée.

Un sommeil fragmenté et non récupérateur

Le rythme de vie à bord de Wewise ne permet aucun répit significatif. Jour et nuit, Pierre Quiroga doit surveiller, rerégler et éviter les erreurs fatales. Les rares moments où il parvient à lâcher l'écoute sont immédiatement mis à profit pour essayer de dormir, mais même cela est compromis par la houle.

Les micro-siestes ne durent que cinq minutes, voire une minute seulement. Ces pauses sont loin d'être récupératrices pour les muscles ou le cerveau, mais elles constituent une tentative désespérée de maintenir un cap de lucidité. Le skipper précise qu'il ne franchira jamais cette limite de fatigue consciente, considérant que la sécurité prime sur la performance à ce stade.

Un peloton de tête extrêmement serré

Malgré les douleurs de son bateau surnommé Edenred 5 qui accumule plusieurs petits bobos, l'Ocean Fifty tient le coup. Pierre Quiroga note que rien n'est rédhibitoire pour la suite de l'épreuve, ce qui lui permet de rester focalisé sur ses concurrents directs. Il observe attentivement les options de navigation de ses rivaux immédiats.

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Edenred 5 navigue en position de tête, avec Basile Bourgnon affichant une navigation très solide. La course est loin d'être terminée, et la lutte entre Wewise, Sodebo Fifty et Vuabilis Oceans promet de rester intense jusqu'à l'arrivée en Guadeloupe. Chaque décélération ou erreur de trajectoire pourrait changer radicalement l'ordre du jour.