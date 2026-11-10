Pierre Pinzelli condamné pour prise illégale d'intérêts

Pierre Pinzelli, directeur de l'hôpital d'Avignon, est condamné avec sursis pour avoir embauché sa compagne à l'AP-HM. Il interjette appel de cette décision.

Le tribunal correctionnel de Marseille a rendu son jugement ce mardi 10 novembre concernant Pierre Pinzelli, le directeur du centre hospitalier d'Avignon et des hôpitaux de Vaucluse. Il a été reconnu coupable de prise illégale d'intérêts pour avoir facilité l'embauche de sa compagne au sein de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille, connue sous l'acronyme AP-HM.

Détails de la condamnation pénale

La peine prononcée contre Pierre Pinzelli comprend une année de prison avec sursis. Le tribunal a également infligé une amende de 30 000 euros et un an d'inéligibilité. Il doit verser 3 000 euros à l'AP-HM au titre du préjudice d'image subi par l'établissement public. Cette décision met fin à une procédure où la prévention d'emploi fictif avait été abandonnée par le parquet.

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Mise en cause de l'impartialité du directeur

L'enquête judiciaire a révélé que Pierre Pinzelli, alors secrétaire général, a violé les règles d'impartialité en recrutant sa partenaire. Elle a été embauchée en décembre 2019 comme chargée de mission en contrat à durée déterminée. Son salaire mensuel était fixé à 3 500 euros pour une mission sur le phénomène du présentéisme. Bien que son avocat conteste ces faits en invoquant une enquête du Canard Enchaîné, le tribunal a jugé que les conflits d'intérêts étaient avérés.

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Droit de poursuivre l'exercice des fonctions

Malgré cette condamnation pénale, Pierre Pinzelli peut continuer d'exercer ses fonctions de directeur d'hôpital. La décision de faire appel interjette un effet suspensif sur la peine, empêchant son exécution provisoire immédiate. Son avocat confirme cette stratégie juridique pour contester le jugement du tribunal correctionnel de Marseille rendu ce jour.