Pierre-Olivier Costa réintègre le Mucem malgré grève massive

Pierre-Olivier Costa retrouve la direction du Mucem à Marseille après sa suspension. Plus de 85% des agents du musée ont voté une grève reconductible pour protester.

Pierre-Olivier Costa a annoncé son retour à la direction du Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée ( Mucem) à Marseille le dimanche soir. Cette réintégration intervient après plusieurs mois de suspension ordonnés par le ministère de la Culture, suite à de graves accusations de harcèlement moral et sexuel. L'ancien directeur de cabinet de Brigitte Macron, nommé en novembre 2022, conteste formellement toutes les allegations qui ont jalonné cette période tumultueuse. Il affirme vouloir désormais restaurer la sérénité au sein de l'établissement culturel phare de la ville.

Mécanisme de la suspension et réintégration

La suspension initiale de Pierre-Olivier Costa a été décidée fin juin par l'exécutif national. Elle faisait suite à l'ouverture d'une enquête menée par l'Inspection générale des affaires culturelles (Igac) sur des faits de mal-être signalés au sein de l'institution. Parallèlement, une enquête pénale pour harcèlement moral et sexuel a été lancée après un signalement effectué au titre de l'article 40 du code de procédure pénale. Ce signalement a émané directement du ministère de la Culture, illustrant la gravité des soupçons pesant alors sur le président du musée.

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Réactions syndicales et mouvement de grève

La nouvelle de la réintégration a provoqué une vive émotion parmi le personnel. Une assemblée générale réunissant plus de 100 des 125 employés du Mucem s'est tenue le lundi suivant l'annonce. Lors de cette réunion, plus de 85% des agents ont voté en faveur d'une grève pour le mardi, jour de fermeture au public. Le syndicat Sud Culture a décrit cette réaction comme une sidération totale face au retour de M. Costa. Les grévistes réclament son départ définitif et une protection renforcée contre les risques psychosociaux persistants au sein de leur environnement de travail.

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Défense de l'ancien dirigeant du Mucem

Dans un courrier interne adressé à l'ensemble des agents le lundi, Pierre-Olivier Costa s'est dit innocent des accusations qu'il juge ineptes. Il a contesté formellement ces faits qui ont profondément affecté sa vie personnelle et professionnelle depuis le début du conflit. Le président du musée souligne n'avoir toujours pas été entendu dans le cadre de cette procédure judiciaire en cours. Il appelle au dialogue et assure vouloir tirer les enseignements de cette période difficile tout en rejetant l'idée d'une protection particulière de l'Élysée.

Conséquences et prochaines étapes du conflit

Le mouvement de grève est déclaré reconductible afin de maintenir la pression sur la direction. Les syndicats estiment que les risques psychosociaux continuent de menacer la santé mentale des agents. La fermeture du musée au public pour ce mardi marque le début immédiat des conséquences concrètes de cette décision. La situation reste tendue alors que la justice doit encore statuer sur les accusations criminelles. L'avenir du musée dépendra de la capacité de ses dirigeants et de ses salariés à renouer un dialogue constructif après cette crise majeure.