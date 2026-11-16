Le parquet de Nanterre a requis deux ans de prison contre l'ancien consultant Pierre Ménès pour agressions sexuelles et harcèlement moral.

Le parquet de Nanterre a requis lundi deux ans d'emprisonnement, dont un an ferme aménageable, contre Pierre Ménès, l'ancien consultant sportif de Canal+. Cette peine vise à répondre à la gravité des faits reprochés au chroniqueur de télévision lors de son procès pour agressions sexuelles sur trois femmes et harcèlement moral sur l'une d'elles. La procureure a estimé que ces comportements sont clairement prévus et réprimés par la loi et doit désormais être jugé en conséquence.

La Réquisition de Justice contre le Consultant

Pierre Ménès, 63 ans, s'est présenté à l'audience accompagné de son épouse. Il portait un long manteau gris foncé et marchait à l'aide d'une canne en raison de son état de santé. L'ancien consultant est resté assis durant toute la durée de la procédure, ce qui explique son absence de posture debout habituelle. La procureure a réitéré que Pierre Ménès doit répondre des actes reprochés, sans nuance possible. Une amende de 20.000 euros a également été réclamée par le ministère public. Cette réquisition traduit la volonté de la justice de sanctionner fermement les agissements dénoncés.

Also read 'C'est inacceptable' : un joueur de Nanterre aurait été victime d'insultes racistes à Dijon

Détails des Faits et Réponses de l'Accusé

Pierre Ménès a minimisé certains faits contestés lors de l'audience. Il a invoqué une époque différente pour justifier son comportement. Il a reconnu un langage fleuri et des propos peu élégants. Il a qualifié l'ambiance de potache, mais a nié toute violence sexuelle. L'origine de l'affaire remonte à la diffusion du documentaire Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste. Ce reportage a été diffusé au printemps 2021 sur Canal+. Il dénonçait le sexisme dans le journalisme sportif. Marie Portolano a accusé Pierre Ménès de lui avoir soulevé la jupe. Cette scène s'est déroulée lors du tournage de Canal Football Club en août 2016. Des séquences coupées au montage ont été révélées par Les Jours. Le tribunal les a diffusées lors de la procédure.

Advertisement

Position des Parties et Contexte Professionnel

Pierre Ménès a été licencié par Canal+ quelques mois après la diffusion du documentaire. Il a rappelé avoir perçu une forte somme de la part de la chaîne. L'enquête a été ouverte par le parquet de Nanterre début 2022. Un signalement de l'inspection du travail des Hauts-de-Seine a déclenché cette procédure. Ce département abrite le siège social de Canal+. Le rapport estimait que Pierre Ménès bénéficiait d'un syndrome d'impunité. L'accusé a répété à l'audience n'avoir aucun souvenir des faits reprochés. Il a déploré que Marie Portolano ait bousillé sa vie. Il a reproché un manque de compassion au début de sa maladie grave.

Impact et Perspectives pour les Victimes

Une troisième femme, ancienne habilleuse sur Canal+, a déposé plainte. Elle accuse Pierre Ménès de l'avoir embrassée de force. Elle mentionne des contacts inappropriés dans sa loge. Elle a décrit des rapports de pouvoir au sein de l'émission. La toute-puissance de Pierre Ménès a été soulignée. Sa précarité contractuelle a empêché une dénonciation immédiate. Hervé Mathoux a confirmé les plaintes de Marie Portolano. Me Christophe Bigot a plaidé pour Marie Portolano. Il a souligné l'asymétrie ayant permis les agissements. Me Mourad Battikh a plaidé la relaxe pour Pierre Ménès. Le 4 novembre, Marie Portolano a été relaxée en diffamation.