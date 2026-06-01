Pierre Lescure discute avec des invités du monde du cinéma sur la thématique "Écrire au féminin". Ils abordent des sujets tels que la parole émancipée et moderne, la traduction de la femme émancipée à l'écrit et en image, ainsi que des souvenirs personnels et des déclarations sur les relations familiales.

Pierre Lescure reçoit des invités exclusifs pour discuter de la thématique Écrire au féminin. À l'heure de Metoo , l'image du féminisme connaît un second souffle.

La parole se libère, les schémas se brisent pour laisser place à la femme émancipée et moderne. Comment est-elle traduite à l'écrit, en image, c'est l'une des questions que Pierre Lescure va évoquer avec des invités venus du monde du cinéma, parmi lesquels la réalisatrice Iris Brey, la réalisatrice, la scénariste Lucie Borleteau et la réalisatrice Mounia Meddour. Didier Bourdon se souvient du jour où Philippe Bouvard a poursuivi Les Inconnus en justice.

Jane Fonda revient sur le comportement de son père qui ne lui a pas donné envie de devenir actrice. Alex Lutz raconte le douloureux souvenir du divorce de ses parents. Franck Dubosc se confie sur la grande solitude qu'il ressent lorsqu'il part en tournée, loin de sa famille. Mélanie Laurent revient sur sa rencontre avec Gérard Depardieu et révèle les trois conseils que lui a donné l'acteur.

Marion Cotillard fait une belle déclaration à sa mère, son modèle. Claire Chazal furieuse de l'arrêt de son émission : Pierre Lescure confie qu'ils se sont croisés après son éviction. L'été 36 : Constance Gay réagit à la fin de la série et à qui a tué Jacquart. New York, unité spéciale est de retour sur Netflix, mais il y a un twist.

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