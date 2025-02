Pierre Garnier remporte la Victoire de la Musique pour « Ceux qu'on était »

Le chanteur français Pierre Garnier a remporté la Victoire de la Musique de la « Chanson originale » pour son titre « Ceux qu'on était » lors de la 40e édition de la cérémonie. Cette victoire, obtenue grâce aux votes du public, est un nouveau succès pour l'artiste qui a déjà fait parler de lui grâce à sa participation à la Star Academy et ses récompenses aux NRJ Music Awards.

En ce jour de Saint-Valentin, l'histoire d'amour entre Pierre Garnier et le public n'a jamais été aussi belle. Le chanteur de 22 ans, originaire de Villedieu-les-Poêles (Manche), a remporté dans la soirée du vendredi 14 février 2025 la Victoire de la musique pour la « Chanson originale ».

Cette catégorie était la seule ouverte aux votes du public, appelé à choisir entre Ceux qu'on était, le tube du Sourdin, Ensemble d'Aliocha Schneider, Recommence-moi de Santa, Rome de Solann, et Tout pour moi de Clara Luciani. « C'est juste fou » Accompagné sur scène par son équipe pour récupérer son prix remis par Zaz, Pierre Garnier était forcément heureux sur France 2, à l'occasion de la 40e édition de la cérémonie, présentée par Cyril Féraud et Léa Salamé depuis La Seine musicale à Boulogne-Billancourt. « C'est incroyable ! Merci aux fabuleux auteurs-compositeurs qui m'accompagnent. Cette soirée est dingue pour moi », a-t-il commencé à dire. Avant de s'adresser au public en prenant soin de le remercier : « Cette chanson, vous vous l'êtes appropriée. C'est la vôtre ! J'ai trop hâte de la chanter avec vous toute l'année. C'est fou ! » La chanson gagnante, dévoilée quelques jours après la victoire de Pierre Garnier à la 11e saison de la Star Academy en février 2024, fait partie de l'album de platine Chaque seconde réédité en novembre avec quatre nouvelles chansons. Elle a été certifiée de diamant. La dernière personnalité préférée des lecteurs de La Presse de la Manche ne pouvait pas rêver meilleure soirée. Déjà vainqueur de deux trophées aux NRJ Music Awards en fin d'année 2024, l'artiste remporte ce vendredi deux récompenses. Quelques heures plus tôt, il avait en effet raflé celle de la « Révélation masculine ». Opposé à Lucky Love et à Aliocha Schneider, il avait été désigné par les 882 professionnels du milieu qui composent l’Académie des Victoires. Et l'année ne fait que commencer ! Désormais membre de la troupe des Enfoirés, Pierre Garnier a lancé en fanfare sa première tournée solo depuis Forges-les-Eaux (Seine-Maritime) début janvier. Le Chaque seconde tour, qui reprendra en mars, passera notamment trois fois à Caen et au Zenith de Paris. Il fait le plein avec de nombreuses dates déjà complètes. Visiblement, Pierre Garnier a trouvé le chemin de la victoire. Suivez toute l’actualité de vos villes et médias favoris en vous inscrivant à Mon Actu.





