Pierre Garnier, révélé par un télécrochet, connaît un succès fulgurant avec son premier single et une tournée des Zéniths à guichets fermés. Cependant, son ascension rapide suscite des interrogations, notamment chez Pascal Obispo qui craint qu'il ne soit trop vite propulsé au rang de génie.

Obispo, qui a connu son propre succès avec la tournée « Fan » en 2004, utilise le terme « têtard » pour qualifier Pierre Garnier, estimant qu'il faut laisser les jeunes artistes grandir et s'affirmer avant de les considérer comme des génies. Il souligne que la consécration véritable arrive généralement après plusieurs albums et que la célébrité instantanée peut être contre-productive. Cependant, il reste néanmoins un admirateur de Pierre Garnier et souligne son talent. Le succès fulgurant de Pierre Garnier rappelle celui des Beatles, qui ont conquis le monde dès la sortie de leur premier single « Love Me Do » en 1962. La Beatlemania a été immédiate, propulsant les Fab Four au sommet de la gloire à un âge similaire à celui de Pierre Garnier aujourd'hui. Cependant, les Beatles ont eu le temps de progresser et de mûrir artistiquement avant de devenir des légendes. Obispo, tout en félicitant Pierre Garnier, préconise une approche plus prudente et encourage l'artiste à se concentrer sur son développement musical plutôt que sur la gloire démesurée. Pierre Garnier, lui-même, semble avoir pris conscience de ces enjeux. Il a déclaré : « Je pense qu'on n'est jamais un génie en vrai. On est toujours en quête d'apprentissage, de nouveauté. Il faut toujours se renouveler pour réussir à être fier de ce qu'on fait. » Ses paroles témoignent d'une sagesse et d'une humilité qui pourraient l'aider à naviguer dans le monde de la musique avec succès à long terme. Le chemin qui s'offre à lui est prometteur, mais il devra faire preuve de persévérance et de détermination pour confirmer son potentiel et éviter les pièges du succès précoce





