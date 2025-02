Pierre Garnier : Du succès fulgurant après la Star Academy

Pierre Garnier, vainqueur de la Star Academy 2023, connaît un succès fulgurant grâce à ses singles et ses collaborations. Découvrez son parcours depuis ses débuts en tant que chanteur autodidacte jusqu'à ses récompenses prestigieuses.

Pierre Garnier , vainqueur de la Star Academy 2023, connaît un succès fulgurant grâce à ses singles et ses collaborations, devenant une figure montante de la musique française . Après avoir obtenu un DUT techniques de commercialisation à l’IUT de Caen, il décide de se consacrer pleinement à sa passion musicale. Né le 6 mars 2002 à Villedieu-les-Poêles, Pierre Garnier s’est fait connaître en remportant la Star Academy 2023.

Chanteur autodidacte, il s’est rapidement imposé sur la scène musicale française avec des titres à succès comme Ceux qu’on était. Lauréat de nombreux prix, il entame une prometteuse carrière en solo. Pierre Garnier voit le jour à Villedieu-les-Poêles, en Normandie, le 6 mars 2002. Passionné de musique depuis son enfance, il apprend à chanter en autodidacte tout en partageant des reprises sur Instagram. Après avoir obtenu un DUT techniques de commercialisation à l’IUT de Caen, il décide de se consacrer pleinement à sa passion musicale. Sa participation à l'émission Star Academy sur TF1, qui démarre le 4 novembre, met rapidement en avant son talent. Le 27 janvier 2024, il remporte la demi-finale face à et est sacré vainqueur le 17 mai, suivi de son premier album prévu pour le 7 juin. En juin 2024, il annonce sa tournée solo pour janvier 2025, mais doit malheureusement renoncer à participer à la tournée de la Star Academy. Malgré cette interruption, le chanteur revient en force le 20 septembre 2024 avec une version remaniée de son titre, en duo avec Matt Pokora. Son talent est récompensé lors des NRJ Music Awards le 2 novembre 2024, où il remporte les prix de la meilleure chanson de l'année pour Ceux qu’on était et de la Révélation francophone de l'année. Une semaine plus tard, il reçoit le MTV European Music Award du meilleur artiste français. Pierre Garnier reste discret sur sa vie privée et privilégie sa carrière musicale. Il n’a pas partagé d’informations concernant sa situation sentimentale ou familiale





