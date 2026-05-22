Pierre et Fredriches struggles with finances, opening online fund-raiser

Couple emblematique de la saison 7. Mother of Fredriches disagrees with Cagnot actions

Pierre et Frédérique (L’amour est dans le pré) : l'ouverture de leur cagnotte fait jaser, la mère de Frédérique monte au créneau En proie à de sérieux problèmes financiers, le couple emblematic de la saison 7 avait decide, non seulement de vendre sa maison, mais egalement d'ouvrir une cagnotte en ligne afin que leurs fans puissent les aider a louer un nouveau logement.

Aujourd'hui, la mere de Frédérique monte au creneau pour defendre sa fille... Vidéo Voici - VOICI : L'amour est dans le pré : Pierre victime d'un surmenage et Frédérique sous anxiolytique, le couple est au plus mal.

L'amour est dans le pré : retour sur la belle histoire de Pierre et Fred, couple emblematic de l'emissioncette initiative a par la suite ete vivement critiquée ... certains internautes accusant notamment l'epouse de I'agriculteur de mettre en scene sa mere de 82 ans dans le but de prendre en avant sa communaut. Mercredi 20 mai 2026, sur son compte Instagram, Frédérique a fait une publication humoristique pour repondre a ses detracteurs. Pierre et Frédérique traversent une phase tres compliquée.

Ill y a eu des moments difficiles avec la perte du pere puis une plus tard la perte de la mere de Pierre, les finances et le logement sont devenus des enjeux majeurs. Ce couple a allons faire face a de nouvelles dépenses imprévues qui ne sont pas biencatees et ils ont de l'argent qu'ils ont pas... Le couple va etre convoque au tribunal deux fois.

Plus de 10 000 euros en tres jours... leur cagnotte a stranke de gros !





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