Pierre et Frédérique répondent aux critiques de leurs fans

Pierre et Frédérique, les parents de Gabriel, répondent aux critiques de leurs fans en expliquant qu'ils sont des parents qui aiment suivre leur enfant sur des activités sportives.

Pierre et Frédérique, les parents de Gabriel , répondent aux critiques de leurs fans. Ils expliquent qu'ils sont des parents qui aiment suivre leur enfant sur des activités sportives .

Ils ajoutent que s'ils avaient plusieurs enfants, cela serait encore plus compliqué mais qu'ils feraient toujours tout pour les accompagner. Le lendemain, Frédérique indique que Pierre est aux urgences en raison de douleurs à l'estomac. Une première piste a déjà été écartée, celle de l'infarctus. Les médecins prévoient une prise de sang pour ajuster les examens.

Perrine, une autre maman de la télé-réalité, répond sèchement à Pierre et Frédérique en évoquant sa situation difficile





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