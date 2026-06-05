Pierre et Frédérique (L'amour est dans le pré) très endettés : un autre couple emblématique de l'émission vole à leur secours

Pierre et Frédérique, emblématiques de l'émission L'amour est dans le pré, sont très endettés. Heureusement, ils peuvent compter sur le soutien de la grande famille de l'émission. Ils ont notamment reçu l'aide de Damien et Elodie, qui ont organisé une collecte de fonds pour les aider à sortir de cette situation difficile.

Pierre et Frédérique, emblématiques de l'émission L'amour est dans le pré, sont très endettés . Heureusement, ils peuvent compter sur le soutien de la grande famille de l'émission.

Ils ont notamment reçu l'aide de Damien et Elodie, qui ont organisé une collecte de fonds pour les aider à sortir de cette situation difficile. Les bons amis sont là quand on a besoin d'eux, comme le montrent les exemples de Pierre et Frédérique. La mère de famille a déclaré que si tout le monde met un euro, ça les aiderait beaucoup. A l'heure actuelle, plus de 25 000 euros ont été récoltés !

C'est une initiative destinée à remercier et mettre en lumière ceux qui ont toujours été là pour eux et qui continue de l'être contre vents et marées. Pierre est un ancien candidat de l'émission de M6 L'amour est dans le pré, Frédérique, une de ses prétendantes. Malheureusement pour l'agriculteur, il doit faire face en 2017 à la perte de son père, puis en 2019, de sa mère.

Début 2023, ils publient un message pour venir en aide à Annie, une ancienne candidate pour l'aider à financer des dégâts causés sur son élevage. Pierre et Frédérique ont beau être endettés, ils peuvent compter sur le soutien des autres agriculteurs de L'amour est dans le pré. Sur leur story Instagram, les amoureux ont ainsi fait une grande annonce et pris une initiative. Un moyen pour eux de garder le moral en cette période difficile.

L'amour est dans le pré : Fred confie la colère de sa maman à propos de la polémique autour de leur cagnotte,





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