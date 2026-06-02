Pierre et Frédérique (L'amour est dans le pré) lourdement endettés, ils reçoivent le soutien des autres agriculteurs de l'émission

Pierre et Frédérique, participants de L'amour est dans le pré, ont révélé leur projet en partageant des témoignages sur leur compte Instagram. Ils ont également révélé que les autres agriculteurs de l'émission leur soutiennent dans leurs difficultés.

Pierre et Frédérique (L'amour est dans le pré) lourdement endettés, ils dévoilent leur beau projet avec les autres agriculteurs de l'émission ) peuvent compter sur le soutien des autres agriculteurs de l'émission .

Pour le prouver, ils ont souhaité partager leurs témoignages sur leur compte Instagram. Ce sont Lolo et Céline qui ont ouvert le bal. Dans une story partagée ce lundi 1er juin sur Instagram, les Gersois ont assuré qu'ils pouvaient aussi compter sur le soutien des autres agriculteurs de l'émission dans l'épreuve qu'ils traversent.

'La famille ADP, les agriculteurs sont là par les messages privés qu'ils nous transmettent. Le soutien moral est là', a constaté Pierre.

'Et puis ils sont aussi sur un soutien dans notre démarche', a-t-il ajouté. Car comme l'a rappelé le viticulteur, s'ils traversent des difficultés aujourd'hui avec Fred, 'peut-être demain ça sera d'autres'. Le moment est compliqué, a-t-il constaté. Pour démontrer le soutien des candidats deà leur cause, Pierre a décidé de dévoiler chaque jour 'un témoignage d'amitié de cette famille'.

'C'est ça aussi l'entraide, c'est ça la famille ADP qu'on a essayé d'insuffler et de continuer à perpétuer depuis 14 ans bientôt 15 ans', a complété Frédérique. Lolo et Céline ont été les premiers à faire part de leur affection pour le couple gersois.

'On pense très fort et il faut les soutenir dans leur démarche, ce n'est pas facile', a témoigné l'éleveur. 'Je ne vais pas laisser les gens aigris nous étouffer', avait-elle martelé. 'Si on ne peut plus lui donner d'argent, elle ne s'en sort pas. Faire la cagnotte, ça lui donne un souffle', avait-elle expliqué à propos de mise en place de cette collecte solidaire.

'Il y a une critique qui me fait bondir, parce que c'est la valeur du travail. Nos journées de travail ont été modifiées par l'arrêt de l'exploitation agricole mais nous continuons à travailler', avait rebondi l'agriculteur.

'Nous ne sommes pas des feignants, ma femme n'est pas une feignante', s'était-il emporté. 'Tu es notre force, notre lumière', avait écrit la mère de famille à propos de l'adolescent. Ce dernier peut d'ailleurs s'épanouir dans une activité qui fait la fierté de ses parents.

'Une façon d'exprimer, d'être soi, de se sentir libre, de la danse que Gabriel a choisi de faire depuis cinq ans', avait-ils partagé. Gabriel est le fils unique de Pierre et Frédérique, né en 2013, soit un an à peine après le coup de foudre de ses parents dans l'émission. Aujourd'hui adolescent, il est la plus grande fierté du couple, qui le décrit souvent comme un garçon mûr, sensible et très entouré d'amour.

Très complice avec ses parents, Gabriel partage leur quotidien au domaine dans le Gers et représente leur plus beau pilier face aux épreuves de la vie. Pierre et Frédérique (L’amour est dans le pré) lourdement endettés, ils évoquent ce ‘départ’ symbolique sur leur exploitation - Télé-Loisirs. Découvrez en images : 20 ans de L'amour est dans le pré : anciens candidats, renouvellement de voeux... Les images de l'émission anniversaire.

Véritable enfant de la télé, j'écris depuis des années sur le petit écran et les séries. Journaliste et fan inconditionnelle de Friends et fille spirituelle de Dorothée, je ne loupe pas un épisode de Koh-Lanta, L'amour est dans le pré, Mask Singer, ou Affaire conclue... et je nourris une véritable passion pour la Star Academy. En 1987, j'ai assisté à l'arrivée de Dorothée sur TF1.

Pendant les années suivantes, j'ai passé mes mercredis après-midis, mes goûters quotidiens et mes dimanches matins devant les émissions de la reine du divertissement pour enfants. Dix ans plus tard, j'ai manqué ses adieux, trop occupée par ma vie estudiantine. Les années 2000 ont été un véritable Eldorado pour la téléphage que je suis, entre l’avènement du Loft, les débuts de la Star Academy et l'arrivée de Koh-Lanta.

J'ai passé des soirées Nouvelle Star à attribuer des rouges et des bleus, mais aussi à commenter l'émission ici ou là lors de live-blogs, les prémices des réseaux sociaux. Et je ne parle même pas des séries ! Je peux écraser une larme en entendant le jingle de la Trilogie du samedi. J'ai adoré Buffy contre les vampires, qui reste avec Friends, la meilleure série de tous les temps à mes yeux.

Mais il y a aussi eu Dawson, Alias, Le Caméléon... A cette époque, il fallait gérer la frustration et attendre parfois plus d'un an pour voir la suite de sa série préférée. Aujourd'hui, je mesure ma chance d'avoir les plateformes à ma disposition pour regarder autant de séries que je le désire. Désormais, je ne jure que par L'amour est dans le pré et Affaire conclue.

Je ne désespère pas de braver ma timidité pour aller vendre un objet sur le plateau de Julia Vignali. En revanche, les chances que je tente ma chance dans le programme de Karine Le Marchand sont nulles. Indépendante pendant des années, je me suis longtemps partagée entre ma passion dévorante pour la télévision et mon intérêt pour l'économie de ma région d'adoptio





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