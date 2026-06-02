Pierre et Frédérique (L'amour est dans le pré) : leur grande décision en faveur du soutien des autres agriculteurs

Pierre et Frédérique, anciens candidats de l'émission Pierre et Frédérique, ont décidé de lancer une cagnotte pour aider les autres agriculteurs de L'amour est dans le pré à payer leurs loyers. Ils ont également ouvert une page Instagram pour recueillir des fonds et remercier les internautes de leur soutien.

Pierre et Frédérique (L'amour est dans le pré) très endettés : leur grande décision en accord avec les autres anciens candidats de l'émission Pierre et Frédérique ont beau être endettés , ils peuvent compter sur le soutien des autres agriculteurs de L'amour est dans le pré.

Sur leur story Instagram, les amoureux ont ainsi fait une grande annonce et pris une initiative. Un moyen pour eux de garder le moral en cette période difficile. Vidéo Voici - VOICI : L'amour est dans le pré : Pierre et Frédérique racontent la réaction de leur fils quand il les a vus à la tél





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