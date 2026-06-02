Pierre et Frédérique (L'amour est dans le pré) : endettés, ils reçoivent un soutien massif de la "famille ADP"

Le couple emblématique de la saison 7 de L'amour est dans le pré, confronté à une dette de 1,5 million d'euros, est soutenu par une vague de solidarité de la part des anciens candidats. Une cagnotte et des vidéos de soutien ont été lancées pour les aider.

Pierre et Frédérique, couple emblématique de l'émission "L'amour est dans le pré" depuis leur participation en 2012, traversent une épreuve financière majeure. Ils font face à une dette de 1,5 million d'euros, les obligeant à vendre leur exploitation agricole ainsi que leur maison.

Cette situation difficile a suscité une vague de soutien sans précédent de la part de la communauté des anciens candidats, surnommée la "famille ADP". Depuis plusieurs semaines, ils reçoivent quotidiennement des messages privés d'encouragement et de solidarité de la part d'agriculteurs ayant également connu l'expérience de l'émission. Pour formaliser cet élan de générosité, la mère de Frédérique a lancé une cagnotte en ligne le 7 mai, qui a déjà dépassé les 24 000 euros.

En juin, le couple partage chaque jour une vidéo témoignage d'un ancien candidat leur exprimant son amitié, comme Laurent et Céline (saison 14) ou Aurélia. Pierre et Frédérique soulignent que ce soutien est d'autant plus précieux qu'il illustre l'entraide et la solidarité qui animent cette communauté depuis près de quinze ans. Ils précisent que cette mobilisation les touche profondément, car elle vient du cœur, même lorsque les gestures ne sont pas toujours faciles à exprimer.

Cependant, ils ont également dû faire face à des critiques et des commentaires malveillants sur les réseaux sociaux, certains les accusant de feignantise ou mettant en doute la légitimité de leur demande d'aide. Frédérique a réagi avec agacement à ces "gens aigris", rappelant que leur situation était bien réelle et dramatique. Pierre a également craqué sous le poids de ces attaques répétées, affirmant avec force : "Nous ne sommes pas des feignants".

L'animatrice Karine Le Marchand, figure emblématique du programme, s'est également montrée très sensible à leur histoire, partageant des messages de soutien et se disant émue aux larmes par la fidélité et la solidarité de cette "famille ADP". Elle a notamment souligné que ce genre d'entraide était au cœur de l'esprit de l'émission depuis ses débuts. Ce cas concret met en lumière les réalités有时候 complexes de l'après-télévision pour certains candidats, entre notoriété, opportunités économiques parfois éphémères et risques d'endettement.

Il révèle aussi la force d'un réseau de solidarité informel mais puissant, tissé au fil des saisons, capable de se mobiliser concrètement en période de crise. L'initiative de Pierre et Frédérique et la réponse massive de leurs pairs rappellent que derrière le divertissement, l'émission a su créer des liens durables entre ses participants, fondés sur une expérience commune et des valeurs d'entraide.

La cagnotte et la série de vidéos de juin visent donc à la fois à recueillir des fonds et à témoigner de cette fraternité agricole née dans le cadre du programme. Alors que la situation reste préoccupante sur le plan financier, le couple dit puiser sa force dans cette marée d'affection et compte bien honorer cette solidarité le moment venu.

Cette histoire, qui mêle détresse économique, réactions de haine en ligne et élan collectif charitable, interroge également sur le traitement médiatique et le sort réservé aux participants des émissions de téléréalité une fois les projecteurs éteints





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