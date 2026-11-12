Pierre-Édouard Stérin jugé pour non-comparution devant une commission parlementaire

Le milliardaire Pierre-Édouard Stérin comparaîtra en janvier 2027 devant le tribunal de Paris pour avoir refusé de comparaître devant une commission d'enquête de l'Assemblée nationale en 2025.

Le milliardaire et homme d'affaires proche de l'extrême droite, Pierre-Édouard Stérin, comparaîtra devant le tribunal correctionnel de Paris en janvier 2027. Cette convocation fait suite à son refus répété de se rendre devant une commission d'enquête de l'Assemblée nationale en mai 2025, une omission qui constitue une infraction pénale en droit français. La 10e chambre du tribunal correctionnel de Paris tiendra l'audience le 19 janvier 2027, marquant le début de la procédure judiciaire contre le fondateur de Smartbox. Cette affaire souligne les tensions entre les figures politiques émergentes et les institutions parlementaires en France.

Pierre-Édouard Stérin confronté à la justice

Pierre-Édouard Stérin, devenu riche grâce à son entreprise de coffrets cadeaux Smartbox, a été officiellement convoqué à deux reprises pour s'expliquer sur son militantisme politique. Ces convocations ont eu lieu les 14 et 20 mai 2025, dans le cadre d'une commission d'enquête parlementaire sur l'organisation des élections en France. Malgré ces appels officiels, il n'a comparu à aucune des deux séances, choice qui a déclenché une réponse immédiate des autorités parlementaires. La non-comparution, pour une personne officiellement convoquée, est passible de deux ans d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Ce cas illustre la rigueur avec laquelle le Parlement français surveille le respect de ses obligations d'enquête parlementaire.

Also read Présidentielle 2027: l'eurodéputée tarnaise Claire Fita intègre l’équipe de campagne de Raphaël Glucksmann

Le rôle de la commission parlementaire

La commission d'enquête parlementaire sur l'organisation des élections, présidée par Thomas Cazenave, a joué un rôle central dans cette affaire. Thomas Cazenave, ancien député macroniste et désormais maire de Bordeaux, avait signalé les faits à la justice pour faire respecter la procédure. Il a indiqué qu'une citation à comparaître serait délivrée après les deuxième et troisième convocations, selon le cadre légal en vigueur. La Brigade de répression de la délinquance faite aux personnes (BRDP) a ensuite ouvert une enquête et a entendu Pierre-Édouard Stérin le 13 novembre 2025. Cette étape a permis de documenter formellement son absence et de préparer le dossier judiciaire.

Advertisement

Les enjeux pour la figure politique

Pierre-Édouard Stérin est une figure majeure du projet politique Périclès, ce qui explique l'attention médiatique portée à son refus de comparaître. Son absence a été jugée non respectueuse par les députés, soulignant les divergences entre les nouvelles formations politiques et l'establishment parlementaire. Son avocat, ainsi que le milliardaire lui-même, n'ont pas souhaité commenter le dossier, laissant la procédure suivre son cours sans réaction publique immédiate. Cette affaire met en lumière les défis que rencontrent les hommes d'affaires engagés politiquement lorsqu'ils sont interpelés par les instances de contrôle.

Les conséquences et la suite de la procédure

Le tribunal correctionnel de Paris examinera le dossier de Pierre-Édouard Stérin en janvier 2027, avec une audience fixée au 19 janvier. La peine encourue, allant jusqu'à deux ans d'emprisonnement et une amende de 7 500 euros, reste une possibilité légale pour sanctionner l'infraction. Cette affaire pourrait avoir des répercussions sur la crédibilité des nouveaux acteurs politiques en France, en rappelant l'importance du respect des procédures parlementaires. Le cas de Pierre-Édouard Stérin servira peut-être de précédent pour les futures convocations de personnalités publiques devant les commissions d'enquête.