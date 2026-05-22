Pierre de L'amour, contraint de vendre sa maison familiale dans le Gers : Combat pour éviter la faillite

Pierre de L'amour, vigneron gascon, a connu un virage dans son histoire agricole en devenant protagoniste de "L'amour est dans le pré". Malgré une coöperative et un projet de viticulture sur des terres où il scant pas, Pierre a obtenu la collaboration de Frédérique, avec lequel il a créé un GAEC, Les Gascons dans le pré, et a commencé à planter de la vigne. Cependant, les échéances climatiques et le marché du vin très tendu l'ont entraîné vers la faillite. Divisé par les dettes accumulées de 1,5 million d'euros, et face à la liquidation judiciaire de son GAEC, Pierre décide de mettre en vente sa maison familiale, inhabitable en raison de la situation financièreín fortunée. Pierre s'engage dans une bataille pour sauver ce qui reste de son exploitation en mettant en place un mandat ad hoc avant que son GAEC ne soit redressé et la slide judiciaire ne soit prononcée.

C'est un déchirement pour moi d'aller vivre ailleurs" : Pierre de L'amour est dans le pré s'exprime sur la mise en vente de sa maison familiale dans le Gers Criblé de dettes suite à la liquidation de son groupement agricole, Pierre de Saint Pastou de Bonrepaux a récemment mis en vente sa maison familiale à Castex-d'Armagnac ( Gers ), dans laquelle il vit aux côtés de sa femme Frédérique, rencontrée dans l'émission télévisée "L'amour est dans le pré".

Le vigneron gascon se confie sur sa décision et son combat pour sauver ce qu'il reste de son exploitation. Du rêve au cauchemar. C'est en résumé la tournure prise ces dernières années par l'aventure agricole de Pierre de Saint Pastou de Bonrepaux.

Ancien protagoniste de"L'amour est dans le pré", célèbre émission diffusée sur M6 et dans laquelle il a rencontré sa moitié, Frédérique, le viticulteur gersois a vu ses ambitions partir en fumée après la liquidation judiciaire de son groupement agricole (GAEC), Les Gascons dans le pré. Face à cette situation, Pierre a choisi le mois dernier de mettre en vente sa maison familiale, à Castex-d'Armagnac, dans laquelle il vit encore aujourd'hui avec sa femme et son fils. Une décision lourde de conséquences mais largement assumée





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pierre De L'amour GAEC Les Gascons Dans Le Pré L'amour Est Dans Le Pré Vignoble Coöperative Dettes Liquidation Judiciaire Maison Familiale Castex-D'armagnac Gers Villard Et Fils Etablissements Viticoles Villard Frimont Agricultural Cooperatives

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Une centaine de pongistes disputent les championnats du Gers 2026 de tennis de table à FleuranceLe Club pongiste fleurantin a accueilli, samedi 16 mai dernier, les championnats du Gers 2026 de tennis de table. Une centaine de pongistes étaient présents.

Read more »

Rugby : un deuxième bouclier consécutif pour les Amazones de l’Astarac, championnes du Gers4e fois de la saison que les Amazones de l’Astarac et les 'rouge et noir' de la SA condomoise se rencontrent. Ce coup-ci, c’était à Eauze, sous l’œil du président du conseil départemental Philippe Dupouy, pour la...

Read more »

Biodiversité : le Département du Gers mobilise habitants et associations à Auch ce vendredi 22 maiLe conseil départemental du Gers organise, vendredi 22 mai 2026 à Auch, sa première journée départementale de la biodiversité. Balades, animations, débats et ciné-débat rythmeront cet événement consacré à la...

Read more »

Henderson en streaming : comment regarder le combat de PFL en direct ce samedi ?C’est le combat que les fans attendaient. La star montante Patrick Habirora défend son invincibilité face à l’Américain Benson Henderson, ancien double champion du monde. Une affiche XXL pour seulement le neuvième combat professionnel du Belgian Bomber. Voici toutes les informations pour suivre ce...

Read more »